Najava:

Uz njega su u Osijek stigli, perspektivnii iskusni, dok su im planove skoro uspjele pomrsiti najveće hrvatske uzdanice –Obnovljeni osječki skate park i njegovi potpuno novi elementi oduševili su, a to je posebno došlo do izražaja una Pannonian Challengeu. Odmah prvog dana najboljeg srednje europskog festivala ekstremnog sporta tako je pripremljen pravi spektakl, na kojemu su roleri u dvije kategorije pokazali najbolje što znaju u vrućem osječkom skate parku.Poput komaraca, roleri su tako od samog jutra okupirali skate park i dokazali kako ih mjeseci bez natjecanja nisu obeshrabrili, štoviše, pokazali su da su spremniji no ikad. Inline Amater natjecanje stoga je bilo iznimno energično, a nakon svakog trika dolazili su još bolji. Međutim, pobjedu je mogao odnijeti samo jedan, a on se zovei dolazi iz Francuske, a može se reći kako je pomeo konkurenciju, pa se drugim mjestom morao zadovoljiti– Hrvat s njemačkom adresom, dok je treći završio mladi Varaždinac. Njima se na četvrtom mjestu pridružio iiz susjedne Mađarske, a potom su sva četvorica zavrijedili nastup među 12 najboljih u velikom Inline Elite/PRO finalu.Nakon izvrsnog uvoda, red je došao i na Inline Elite/Pro disciplinu, koja je i ove godine okupila uistinu najbolje europske rolere, koji ni u ovim izvanrednim uvjetima nisu mogli propustiti Pannonian Challengea, kako bi Osijek još jednom prometnuli u središte Inline sporta. Borba je bila žestoka i suci su imali vrlo težak zadatak, ali ipak je pobjedu naposljetku izvojevao izvrsni Nizozemac, koji se prometnuo u prvog pobjednika 21. Pannonian Challengea, a bio je za nijansu bolji odiz Francuske, koji je završio na drugom mjestu, dok je prošlogodišnji pobjednikunatoč dobroj tehničkoj izvedbi morao prihvatiti treće mjesto. Naposljetku, suce je ipak posebno oduševila vožnjaiz Danske, koji se kući vraća s nagradom za najbolji Inline trik 21. Pannonian Challengea- rekao je nakon preuzimanja zlatne medalje oduševljeni pobjednik Jaro Frijn, koji je bio ujedno i najmlađi natjecatelj u toj disciplini s gotovo navršenih 20 godina, ali vozi još od svoje pete godine.Stari, svima poznati termin pokazao se kao pun pogodak, a publika je s oduševljenjem prihvatila novi virtualni doživljaj Pannonian Challengea iz udobnosti svoga doma. Danas će im posebno pažnju zaokupiti, koji kao i svake godine dolaze u snažnom sastavu – predvođeniiz Slovenije i Slavoncem, koji će se i ovoga puta boriti za najviše mjesto na postolju.Pannonian Challenge sinonim je za urbanu kulturu, a urbana kultura živi grafite! U suradnji s, u sklopu 21. Pannonian Challenge-a održavamo još jedan opakiU popodnevnim satima svjedočimo nastajanju novih radova jednog od najpoznatijih predstavnika street art scenepoznatog osječkog grafitera i hip-hop aktivista.Glazbeni online program Pannonian Challengea starta u 21 sat, a od 22 glazbu puštaju