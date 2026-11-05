Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano, još ujutro ponegdje povećana naoblaka, lokalno je moguća i magla. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 10°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Dalj
od 8:30 do 13:30 sati – Antuna Mihaljeva 2-16 par, Hrvatske Republike 64-74 par, Zdravka Kovčalije 20-22 par, 21-25 nep, Šetalište Josipa Kemenji – Joce 10-38 par, 9-37 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
- Kino Urania [05.-11.11.2026.][program]
- Kino Urania: Premijera promotivno-dokumentarnog filma “Od pustara do pustoši i nazad”
- CineStar Osijek [05.-11.11.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- Galerija Knifer: Otvorenje izložbe “Arhivski dijagram”
- GISKO: Predstavljanje knjige “Dani što idu unatrag”
- Pravni fakultet u Osijeku: 12. doktorski simpozij Europske akademske mreže za prava djece 2026. [program]
- Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek: Otvorenje izložbe “Snovi i stvarnost”
- Obilježivanje 6. nacionalnog Topoteka dana “Digitalna platforma Topoteka – baština za sve” 2026.
- Europski dan laboratorijske medicine 2026. – Dani otvorenih vrata Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku (KZLD), KBC Osijek
- GISKO: Izložba knjižne građe “Nobelovci u knjižnici”
- Umjetnički ciklus “Četiri godišnja doba: Jesen – grabljanje lišća” 2026.