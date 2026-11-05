Servisne informacije [5. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Djelomice sunčano, još ujutro ponegdje povećana naoblaka, lokalno je moguća i magla. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 10°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Dalj

od 8:30 do 13:30 sati – Antuna Mihaljeva 2-16 par, Hrvatske Republike 64-74 par, Zdravka Kovčalije 20-22 par, 21-25 nep, Šetalište Josipa Kemenji – Joce 10-38 par, 9-37 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: