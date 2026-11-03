U Portanovi tjedan pun pogodnosti, glazbe i zabave!

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Portastična srijeda je sutra i donosi odlične popuste, Crvena jabuka stiže u Luckia Casino u petak, a najmlađe očekuje Čudesni svijet znanosti u subotu.

Portastična srijeda

Sutra, 4. studenoga 2026., u Portanovi vas ponovno očekuju posebni popusti i atraktivne pogodnosti u brojnim trgovinama!

Bilo da planirate osvježiti garderobu, pronaći nešto novo za sebe ili napokon obaviti kupnju koju već neko vrijeme odgađate, Portastična srijeda idealna je prilika za shopping po povoljnijim cijenama.

Provjerite ponudu, odaberite svoje favorite i iskoristite pogodnosti koje su trgovine pripremile upravo za ovu srijedu!

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Crvena jabuka stiže u Portanovu!

Ljubitelji dobre glazbe također imaju razloga za veselje! U petak, 6. studenoga 2026., s početkom u 21 sat, u Luckia Casinu u Portanovi, nastupit će legendarna Crvena jabuka!

Luckia nastavlja dovoditi poznata glazbena imena pred osječku publiku, a ovoga puta priprema večer uz bezvremenske hitove koji već desetljećima povezuju generacije i bude najljepše uspomene.

Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, emocijama i odličnom atmosferom.

Ulaz na koncert je besplatan, a događanje je namijenjeno isključivo punoljetnim posjetiteljima.

Čudesni svijet znanosti za male istraživače

Već dan poslije, u subotu, 7. studenoga 2026., Portanova se pretvara u mjesto otkrivanja, istraživanja i malih znanstvenih čuda!

U suradnji s Tinker Labsom, od 17 do 19 sati na 1. katu, ispred Müllera, održat će se „Čudesni svijet znanosti“, zanimljivo i interaktivno druženje na kojem će djeca imati priliku zaviriti u fascinantan svijet znanstvenih eksperimenata.

Što se događa kada pomiješamo različite tvari? Kako funkcionira strujni krug? Što sve možemo naučiti o energiji sunca i vjetra? Odgovore na ova i brojna druga pitanja mali će istraživači otkrivati kroz praktične aktivnosti, zanimljive pokuse i igru.

Očekuje ih druženje koje potiče znatiželju, kreativnost i želju za učenjem, a sve kroz zabavu i vlastito iskustvo.

Jer znanost je najzanimljivija kada je možemo sami istražiti!

Radno vrijeme u nedjelju

U nedjelju, 8. studenoga 2026., trgovine u Portanovi neće raditi.

Ipak, za sve koji nedjelju žele provesti uz zabavu i opuštanje, dio sadržaja na 2. katu, katu zabave, bit će dostupan posjetiteljima.

Detaljne informacije o radnom vremenu pojedinih sadržaja provjerite na web stranici Portanove.

Novi smjer izlaska iz Portanove za jednostavniji povratak kući

Podsjećamo posjetitelje da je otvorena nova prometnica koja omogućuje izravan izlaz s parkirališta Portanove na Svilajsku ulicu, u smjeru Strossmayerove.

Riječ je o dodatnoj mogućnosti izlaska s parkirališta koja vozačima omogućuje da izbjegnu čekanje na dosadašnjem izlazu prema kružnom toku, osobito u vrijeme pojačanog prometa.

Važno je napomenuti da je nova prometnica namijenjena isključivo izlasku iz Portanove, a kako bi se posjetitelji što lakše snašli, pripremljena je i pregledna karta s označenom novom prometnom rutom.