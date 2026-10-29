Hotel Lug spojio okuse Baranje i energetsku budućnost na sajmu u Zagrebu

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U Areni Zagreb predstavilo se više od 120 izlagača, a među njima i osječki SparkShare – s punjačima za električna vozila iz Bilja i okusima Baranje iz Hotela Lug.

Arena Zagreb je 28. i 29. listopada bila središte priče o energetskoj tranziciji. Na Green Energy Fairu (ZG-GEF), sajmu posvećenom uštedi energije i obnovljivim izvorima, predstavilo se više od 120 izlagača na više od 5.000 četvornih metara. Sajam organizira tvrtka AleDo TECH, a ulaz je bio besplatan uz prethodnu registraciju.

Izlagači su pokazali sve što danas čini modernu energetiku: sunčane elektrane, baterijske spremnike, dizalice topline, sustave za upravljanje energijom i punjače za električna vozila. Glavni partner sajma bio je IBC SOLAR, a među sponzorima su bili i HEP, KONČAR i ENNA.

Uz izložbeni dio održan je i dvodnevni konferencijski program s više od 40 govornika. Na CEO forumu čelni ljudi KONČAR-a, INA-e, CEMEX-a i Hrvatske gospodarske komore raspravljali su može li energetska tranzicija biti poslovna prilika za hrvatsku industriju, a ne dodatni trošak. Paneli su se bavili baterijskim spremnicima, novim pravilima hrvatskog tržišta električne energije i e-mobilnošću, a u raspravi o elektrifikaciji javnog prijevoza sudjelovao je i osječki GPP.

Osječki SparkShare: mreža u kojoj vozači dijele struju

Među izlagačima bila je i osječka tvrtka SparkShare, koja je predstavila jedinstveno rješenje za dijeljenje električne energije na punjačima za električna vozila. Punjače sama razvija i proizvodi u Green Officeu u Bilju kraj Osijeka. Hrvatska je i aplikacija koja njima upravlja.

SparkShare je mreža od više od 50 punjača diljem Hrvatske. Vlasnik punjača sam određuje cijenu, a vozači plaćaju u aplikaciji za iOS i Android WTC tokenima koje kupuju karticom – jedan WTC vrijedi jedan kilovatsat. Kilovatsati koje punjač naplati drugima postaju tokeni njegova vlasnika, a on ih može potrošiti na bilo kojem SparkShare punjaču u mreži ili prodati.

Na štandu su bila sva tri modela: zidni BOXEV za garaže i natkrivena mjesta, antivandal CUBE s kućištem od pet milimetara aluminija i samostojeći TUBE za parkirališta. Snaga punjenja je od 1,4 do 22 kW, punjači imaju CE certifikat i popravljaju se, a ne bacaju.

Glavna poruka štanda bila je „Zgrada koja sama plaća svoju struju”. Sunčana elektrana na krovu i zajednički punjači na parkiralištu mogu pokriti trošak zajedničke struje zgrade, a svaki stanar plaća samo svoje punjenje. Pametno upravljanje snagom radi bez povećanja priključka, a za postavljanje je dovoljna natpolovična većina suvlasnika.

Tvrtke punjač na svom parkiralištu mogu ustupiti djelatnicima, izdati odvojene kupone za službena i privatna auta ili ga dijeliti s drugim poduzetnicima. Općine i gradovi mogu postaviti javne punjače na postojeće priključke javne rasvjete. Sustav ima otvoreni API i integraciju s Home Assistantom.

Najveće iznenađenje: okusi Baranje

Ipak, najveće iznenađenje na štandu nije bila tehnika. Uz poruku „Čašica razgovora, šalica kave i ugriz Baranje” posjetitelje su dočekali zalogaji Restorana Laskó iz Hotela Lug: „Riječna riba i slatka paprika”, „Kruh i mast, na naš način” i „Paprikaš koji se jede rukom”.

To su jela iz standardne ponude Hotela Lug, koja hotel inače poslužuje na poslovnim domjencima u svojim prostorima. Ovaj put je Hotel Lug svom partneru SparkShareu, čiji punjač stoji i na hotelskom parkiralištu, omogućio da okuse Baranje ponese na sajam u Zagreb.

Hotel Lug s četiri zvjezdice smješten je u staroj baranjskoj kući, petnaestak minuta vožnje od Osijeka preko Bilja, na rubu Parka prirode Kopački rit. Restoran Laskó, nazvan po mađarskom imenu Luga, priprema tradicionalna baranjska jela na moderan način. Za domjenke i proslave tu su Sala Paprika za do 100 gostiju, restoran i vinski podrum, a ljeti i dvorište sa sjenicama.

Gosti koji u Lug dođu električnim autom pune ga na hotelskom parkiralištu – dok spavaju.

Više o mreži i punjačima na sparkshare.eu, a o ponudi Hotela Lug na hotellug.hr.