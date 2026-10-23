Optika Galić širi poslovanje: Prepoznatljiva kvaliteta i individualan pristup sada i u Osijeku

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Optika Galić širi svoju priču i na Osijek! Nakon više od šest godina uspješnog poslovanja u Đakovu, ova obiteljska optika donosi svoj prepoznatljiv pristup, bogatu ponudu i suvremenu tehnologiju i Osječanima.

U Optici Galić njeguje se individualan i prijateljski pristup svakom kupcu. Cilj je da se svaki kupac osjeća dobrodošlo, dobije stručan savjet i pronađe naočale koje odgovaraju njegovim potrebama, stilu i budžetu.

Jedna od glavnih prednosti Optike Galić je velik izbor dioptrijskih okvira s više od 40 brendova, uz brojne modele po pristupačnim cijenama. Bez obzira na to traže li kupci moderan ili klasičan, brendirani ili nebrendirani okvir, ponuda je prilagođena različitim ukusima.

Posebnu pažnju posvećuju i kvaliteti dioptrijskih stakala. U svojoj ponudi imaju stakla proizvođača Essilor, jednog od vodećih svjetskih imena u području naočalnih leća.

Osim bogate ponude, Optika Galić ističe se i primjenom moderne tehnologije. Kupcima je dostupna besplatna kontrola vidne oštrine, a digitalni foropter omogućuje precizno određivanje dioptrije. Tu je i sustav Visioffice, koji omogućuje individualna mjerenja za precizniju prilagodbu i ugradnju leća u odabrani okvir.

U Optici Galić uvijek se mogu pronaći i razne pogodnosti, akcije i popusti, a posebnu pažnju privlači ponuda progresivnih naočala 1+1 GRATIS.

Otvaranjem nove poslovnice u Osijeku, Optika Galić nastavlja graditi svoju priču temeljenu na povjerenju, kvaliteti i osobnom pristupu svakom kupcu.

Optika Galić – sada još bliže vama, uz velik izbor, modernu tehnologiju i individualni pristup koji čini razliku!

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