Portanova donosi vikend pun događanja, zabave i korisnih informacija!

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Besplatni zdravstveni pregledi, savjeti o štednji, kostimirana zabava za najmlađe i odlične najave za studeni – u Portanovi vas ponovno očekuje pregršt zanimljivih sadržaja. A tu je i jedna dobra prometna vijest!

Novi smjer izlaska iz Portanove za jednostavniji povratak kući

Za početak, dobra vijest za sve koji u Portanovu dolaze automobilom! Otvorena je nova prometnica koja omogućuje izravan izlaz s parkirališta Portanove na Svilajsku ulicu, prema Strossmayerovoj. Riječ je o dodatnoj mogućnosti izlaska kojom posjetitelji mogu izbjeći čekanje na dosadašnjem izlazu prema kružnom toku, osobito u vrijeme pojačanog prometa. Nova prometnica namijenjena je isključivo izlasku iz Portanove, a kako biste se što lakše snašli, pripremljena je i pregledna karta nove prometne rute.

Subota u znaku zdravlja, štednje i dobre zabave

Posljednja listopadska subota, 31. listopada, u Portanovu donosi nekoliko zanimljivih događanja za sve generacije.

Od 10 do 13 sati na prvom katu, ispred Müllera, održat će se javnozdravstvena akcija „Čuj, srce ti priča“, tijekom koje će posjetitelji moći besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi te napraviti jednokanalni EKG. Projekt provodi udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC, uz podršku zdravstvenih institucija i stručnjaka, s ciljem podizanja svijesti o važnosti brige za vlastito zdravlje i preventivnih pregleda.

Istoga dana, od 10 do 18 sati, obilježava se i Svjetski dan štednje. Na prigodnom štandu Auro Domusa posjetitelji će imati priliku doznati više o ulaganju u zlato, razgovarati sa stručnjacima i dobiti korisne informacije o mogućnostima štednje i financijskog planiranja. A kako ozbiljne teme mogu biti i zabavne, pripremljen je i zanimljiv kviz o štednji, uz simpatične kasice prasice na dar!

Za najmlađe se sprema posebno vesela završnica dana! Od 17 do 19 sati panda Twisti poziva sve male ljubitelje maskiranja na veliku kostimiranu jesensku zabavu u Twister igraonici. Twisti je pripremio pregršt iznenađenja, od lude potrage i čarobnog laboratorija do šašavih izazova, slatke misterije i velikog showa. A za kraj? Spooky Disco Night! Kostimi, ples, smijeh i dobra zabava najbolji su recept za nezaboravnu subotu.

Blagdan Svih svetih – prilagođeno radno vrijeme

U nedjelju, 1. studenoga, na blagdan Svih svetih, trgovine Portanove neće raditi, no dio zabavnih sadržaja ostaje otvoren. GBowling će raditi od 10 do 23 sata, Twister Arcade od 16 do 22 sata, dok se raspored projekcija i radno vrijeme CineStara mogu provjeriti na njihovoj službenoj web stranici. Ostali ugostiteljski i zabavni sadržaji bit će zatvoreni.

Studeni počinje Portastičnom srijedom!

Novi mjesec donosi i novu priliku za odličan shopping! Već u srijedu, 4. studenoga, stiže Portastična srijeda, omiljeni dan svih koji vole kupovati pametno i povoljnije. Prva srijeda u mjesecu tradicionalno je rezervirana za posebne popuste, atraktivne ponude i pogodnosti u trgovinama Portanove. Zato pripremite popis želja i rezervirajte vrijeme za shopping!

Crvena jabuka stiže u Portanovu!

Ljubitelji dobre glazbe također imaju razloga za veselje! U petak, 6. studenoga, Portanova postaje mjesto još jednog velikog glazbenog događanja. U organizaciji Luckije, koja nastavlja dovoditi poznata glazbena imena pred osječku publiku, nastupit će legendarna Crvena jabuka!

Hitovi koji već desetljećima povezuju generacije i bude najljepše uspomene jamče večer ispunjenu odličnom atmosferom i pjesmom. Ulaz na koncert je besplatan, a događanje je namijenjeno punoljetnim posjetiteljima.

Čudesni svijet znanosti za male istraživače

A već dan poslije, u subotu, 7. studenoga, Portanova se pretvara u mjesto otkrivanja, istraživanja i malih znanstvenih čuda!

U suradnji s Tinker Labsom priprema se „Čudesni svijet znanosti“, zanimljivo i interaktivno druženje na kojem će djeca imati priliku zaviriti u fascinantan svijet znanstvenih eksperimenata. Što se događa kada pomiješamo različite tvari? Kako funkcionira strujni krug? Što sve možemo naučiti o energiji sunca i vjetra? Odgovore na ova i brojna druga pitanja mali će istraživači otkrivati kroz praktične aktivnosti, pokuse i igru.

Jer znanost je najzanimljivija kada je možemo sami istražiti!

Bilo da dolazite zbog kupovine, korisnih informacija, glazbe ili obiteljske zabave, Portanova i ovoga puta nudi puno razloga za posjet. Vidimo se u Portanovi!