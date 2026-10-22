Darujte krv, uživajte u novim kolekcijama i otkrijte što vas još očekuje u Portanovi!

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I ovaj tjedan Portanova donosi pregršt razloga za dolazak! Uz nove jesenske i zimske kolekcije, najmlađe očekuje kreativna zabava u Twisteru, a subota je rezervirana za jednu posebno vrijednu akciju – dobrovoljno darivanje krvi. Donosimo i najavu zanimljivog znanstvenog druženja koje nas očekuje u studenom!

Darujte krv, darujte život – ove subote u Portanovi!

U subotu, 24. listopada, od 16 do 19 sati, na 2. katu Portanove, preko puta MOOD Bara, održat će se redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek, Portanova i ovoga mjeseca poziva sve koji mogu darovati krv da se pridruže ovoj plemenitoj akciji.

Odvojite malo svog vremena i učinite veliko djelo. Nekome upravo vaša krv može spasiti život!

Nove kolekcije. Nova sezona. Novi vibe.

Jesen i zima stigle su u trgovine Portanove, a s njima i nove kolekcije koje donose svjež pogled na sezonu pred nama.

Vrijeme je za osvježenje garderobe, nove modne favorite i kombinacije koje će obilježiti hladnije dane. Prošećite trgovinama Portanove, istražite aktualne trendove i pronađite inspiraciju za svoj jesenski i zimski stil!

Šarene maske i veseli četvrtak u Twisteru!

Četvrtak je dan za Twisti Club! Danas, 22. listopada, od 17 do 18 sati, najmlađe očekuje kreativna radionica „Šarene maske” uz omiljenog domaćina – pandu Twistija!

U duhu nadolazećeg Halloweena mali kreativci izrađivat će strašno slatke maske, bundeve i ukrase, a Twisti će im pomagati, plesati i pobrinuti se za puno smijeha i zabave.

Twisti Club održava se svakog četvrtka od 17 do 18 sati, uz igre, radionice, ples i slatka iznenađenja. Pridružite se veselom društvu!

Uskoro u Portanovi – čudesni svijet znanosti!

Može li znanost biti zabavna? Itekako! U subotu, 7. studenoga, Portanova u suradnji s Tinker Labsom priprema zanimljivo znanstveno druženje za najmlađe.

Što se dogodi kada pomiješamo različite tvari, spojimo strujni krug ili istražimo energiju sunca i vjetra? Odgovore ćemo otkrivati kroz praktične aktivnosti, eksperimente i istraživanje.

Pomiješaj. Spoji. Pokreni. Istraži. Jer znanost je najzabavnija kada je sami isprobamo!

Nedjeljom nema shoppinga, ali zabava se nastavlja!

Trgovine Portanove tijekom listopada nedjeljom ne rade, no zabava na 2. katu ne prestaje!

Kino, bowling, igra i druženje i dalje su odličan razlog za nedjeljni izlazak s obitelji ili prijateljima. Sadržaji na 2. katu rade prema prilagođenom radnom vremenu, a sve detalje možete provjeriti na web stranici Portanove.

Sve aktualnosti, ponude, događanja i detaljne informacije o radnom vremenu pronađite na www.portanova.hr te na društvenim mrežama Portanove.