Studio Volarević otvara vrata božićnoj čaroliji, rezervirajte svoj termin za fotografiranje

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Božić je vrijeme zajedništva, topline i trenutaka koje želimo sačuvati od zaborava. Upravo s tom idejom Studio Volarević u Osijeku i ove je godine pripremio posebnu božićnu priču – tri različite blagdanske scenografije za fotografije koje će postati trajne uspomene.

Posjetitelje očekuju tri pažljivo osmišljena ambijenta, svaki sa svojim ugođajem. Božićna toplina donosi tradicionalnu blagdansku atmosferu u prepoznatljivim crvenim tonovima, Zelena bajka odiše elegancijom, dok Bijela čarolija donosi nježan i profinjen zimski ugođaj.

Božićno fotografiranje namijenjeno je svima – obiteljima koje žele zabilježiti zajedničke trenutke, parovima, prijateljima, kolegama, ali i pojedincima koji žele imati posebne fotografije u blagdanskom ruhu.

Novost su i božićne videočestitke!

Osim fotografiranja, Studio Volarević pripremio je i jednu zanimljivu novost – mogućnost snimanja božićnih videočestitki uz pomoć Blesimetra. Dovoljno je pripremiti poruku, stati pred kameru i snimiti originalnu čestitku kojom možete razveseliti svoje najmilije. Video možete javno objaviti ili ga privatno poslati osobama kojima je namijenjen.

Za one koji svoje uspomene vole imati i u fizičkom obliku, u ponudi su Print Box, Photo Book i veliki fotografski printevi. Dostupni su i poklon bonovi za fotografiranje, koji mogu biti lijep i osoban blagdanski dar.

Studio Volarević nalazi se u Osijeku, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 341, na prvom katu narančaste zgrade Poduzetničkog inkubatora BIOS.

Termine za božićno fotografiranje moguće je rezervirati putem online sustava na ovoj poveznici, dok se za dodatne informacije i upite možete javiti na adresu e-pošte [email protected], ili putem društvenih mreža – Facebook i Instagram.

Studio Volarević – za uspomene koje ostaju.