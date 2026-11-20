Kako umjetna inteligencija utječe na gospodarstvo? Koliko su naša gospodarstva spremna za zelenu tranziciju? Kako gradovi mogu odgovoriti na klimatske promjene? Kakva nas budućnost očekuje u proizvodnji hrane i upravljanju energijom?

Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi Green Matrix Summit 2026., koji se 26. i 27. studenoga održava u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije.

Zelena i digitalna tranzicija svakim danom sve više mijenjaju način na koji radimo, ulažemo, upravljamo energijom i proizvodimo hranu. Te velike promjene donose brojne izazove, ali i otvaraju prostor za nove investicije i kvalitetniji život građana.

Upravo zato Green Matrix Summit na jednom mjestu okuplja predstavnike velikih kompanija, javnih institucija, znanstvene i akademske zajednice te mlade, kako bi kroz otvoreni dijalog, razmjenu iskustava i primjere dobre prakse pronašli konkretna rješenja za budući razvoj našeg društva i gospodarstva.

Program summita osmišljen je tako da odgovori na najvažnije izazove današnjice kroz glavna tematska područja: energiju, gospodarstvo i održive investicije; umjetnu inteligenciju i sigurnu digitalnu budućnost; klimatski otporne gradove i kvalitetu života te pametnu poljoprivredu i hranu budućnosti.

Tijekom dva dana posjetitelje očekuje niz zanimljivih predavanja i panel-rasprava koje izravno dotiču svakodnevni život i poslovanje.

Na summitu ćemo tako doznati tko, zapravo, financira zelenu tranziciju i gdje leže najveće prilike za hrvatska poduzeća. Raspravljat će se i o tome znamo li uopće ispravno koristiti umjetnu inteligenciju, kakav je njezin izravan utjecaj na suvremeno tržište rada, te gdje se nalaze granice inovacija.

Drugi dan summita donosi raspravu o tome kako klimatske promjene mijenjaju gospodarstvo, javni sektor i proizvodnju hrane.

Stručnjaci će dati odgovore na pitanje može li pametna poljoprivreda odgovoriti na klimatske izazove, ali i koja su to konkretna i primjenjiva rješenja koja će gradovima omogućiti da se lakše nose s novim izazovima.

Poseban naglasak konferencije stavljen je na uključivanje mladih, kojima se pruža prilika da iz prve ruke upoznaju aktualne gospodarske trendove, ali i da se povežu s potencijalnim poslodavcima.

Summit povezuje gospodarstvenike, znanstvenu zajednicu i institucije, a mladima koji tek ulaze na tržište rada pruža priliku za upoznavanje s aktualnim trendovima i povezivanje s potencijalnim poslodavcima. Summit je mjesto susreta znanja, iskustva i ideja za budućnost te pokazuje kako zelena i digitalna tranzicija mogu pridonijeti snažnijem, konkurentnijem i održivijem razvoju regije.

Green Matrix Summit 2026. zajednički organiziraju Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije, dok se cijeli program odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Vrijednost projekta prepoznali su i brojni partneri i sponzori: JANAF d.d., INA d.d., Hrvatska gospodarska komora, NEXE d.d., HOPS d.d., Hrvatski Telekom d.d., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Grad Osijek i Obrtnička komora Osječko-baranjske županije. Medijski pokrovitelji događanja su Glas Slavonije, Slavonska televizija, Narodno.hr, Radio Brod i Laganini FM.

Sudjelovanje na konferenciji u potpunosti je besplatno.

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Kako će umjetna inteligencija promijeniti poslovanje? Koliko su naša gospodarstva spremna za zelenu tranziciju? Kako gradovi mogu odgovoriti na klimatske promjene i kakva nas budućnost očekuje u proizvodnji hrane i upravljanju energijom?

Odgovore na ova i brojna druga pitanja donosi Green Matrix Summit 2026., koji će se 26. i 27. studenoga 2026. održati u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku, okupljajući predstavnike gospodarstva, institucija, znanstvene i akademske zajednice te mlade oko aktualnih pitanja zelene i digitalne tranzicije.

Ovogodišnji Summit stavlja naglasak na povezivanje održivog razvoja, tehnoloških inovacija i gospodarske konkurentnosti, s ciljem otvaranja dijaloga o izazovima i prilikama koje donose promjene u gospodarstvu i društvu. Kroz predavanja, razgovore i panel-rasprave sudionici će razmatrati kako uskladiti razvoj gospodarstva s potrebama održivog društva te kako nove tehnologije i inovativna rješenja mogu pridonijeti kvaliteti života i dugoročnoj otpornosti zajednice.

Program obuhvaća četiri tematska područja: energiju, gospodarstvo i održive investicije; umjetnu inteligenciju i sigurnu digitalnu budućnost; klimatski otporne gradove i kvalitetu života te pametnu poljoprivredu i hranu budućnosti. Poseban naglasak bit će na konkretnim rješenjima, razmjeni iskustava i povezivanju javnog i privatnog sektora, znanstvenih institucija i mladih.

Green Matrix Summit organiziraju Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije, uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Program se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva gospodarstva. Sponzori događanja su JANAF d.d., INA d.d., Hrvatska gospodarska komora, NEXE d.d., Hrvatski Telekom d.d., Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Grad Osijek i Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, a medijski pokrovitelji su Glas Slavonije, STV, Narodno.hr, Radio Brod i Laganini FM.

Sudjelovanje na Green Matrix Summitu je besplatno, uz prethodno preuzimanje ulaznice putem sustava Entrio. Jedna ulaznica vrijedi za oba dana događanja.

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže raspravi o promjenama koje oblikuju našu budućnost i sudjeluju u stvaranju održivijeg, otpornijeg i konkurentnijeg društva.

Preuzmite besplatnu ulaznicu ovdje.