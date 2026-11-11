Danas je Martinje, a u Lugu se slavi do nedjelje: Martinjski meni i gratis butelja mlade graševine

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Danas je Martinje. Ako ste već nazdravili mladim vinom kod svojih najbližih prijatelja, u obiteljskom podrumu ili u klijeti – svaka čast, tradicija je ispoštovana. A ako vam je jedan dan za Martinje premalo, Restoran Laskó u Hotelu Lug, petnaestak minuta vožnje od Osijeka, slavlje produžuje sve do nedjelje.

Zašto baš 11. studenoga

Martinje je blagdan svetog Martina iz Toursa, rimskog vojnika koji je postao biskup. Slavi se 11. studenoga, na dan kada je pokopan 397. godine. Sveti Martin zaštitnik je vinograda i vinara, a prema starom običaju upravo na njegov dan mošt postaje vino. Zato se diljem kontinentalne Hrvatske, od Zagorja i Međimurja do Slavonije i Baranje, na Martinje krsti mošt i nazdravlja mladim vinom.

Na stolu se tradicionalno nađe i guska. Legenda kaže da se Martin, ne želeći postati biskup, sakrio među guske, no one su ga glasnim gakanjem odale. U Baranji, gdje se isprepliću hrvatski i mađarski običaji, Martinje je i Márton-nap, a stara mađarska izreka kaže da će cijele godine gladovati onaj tko na Martinje ne pojede gusku.

Mesni ili riblji Martinjski meni

Kuhinja Laskóa za Martinje je pripremila dva menija od po četiri slijeda, a poslužuju se samo od četvrtka 12. do nedjelje 15. studenoga.

Mesni meni (28 eura) počinje juhom od češnjaka i luka s vrhnjem i hrskavim lukom, nastavlja se paštetom od divljači i guščje jetre s džemom od luka i cherry rajčice, a glavno jelo je confitirani pačji batak-zabatak u crnom vinu s domaćim mlincima sa slaninom i dinstanim ljubičastim kupusom. Za kraj stiže domaći slavonski salenjak s pekmezom od šljiva, tučenim vrhnjem i sirupom od smokve.

Riblji meni (25 eura) otvara juha od pečene rajčice i paprike s riječnom bijelom ribom, slijede arancini od dimljene riječne ribe s umakom od bundeve, a glavno jelo je perkelt od soma s mlincima s vrhnjem i slaninom. Desert su kruške u crnom vinu s kremom od kestena i chantillyjem od limuna i tonke.

Butelja mlade graševine na svaka dva menija

Kao dobri domaćini, u Laskóu na svaka dva Martinjska menija daju butelju mlade graševine 2026. Kutjevo – gratis, i to svejedno jesu li oba mesna, oba riblja ili jedan i jedan. Uz cijenu od 28, odnosno 25 eura za četiri slijeda, to je martinjska ponuda koju je teško odbiti.

Vino je, uostalom, i u tanjuru: pačji batak poslužuje se u crnom vinu, a kruške se kuhaju u frankovki. Tko želi nastaviti, na vinskoj karti su baranjska i slavonska vina, uz odabrana dalmatinska i strana.

Rezervirajte dok ima mjesta

Martinjski meni traje samo četiri dana, a restoran ima tridesetak mjesta, pa je savjet jednostavan: rezervirajte stol odmah, dok nije prekasno – online, u nekoliko klikova, na hotellug.hr/tableres. Laskó radi od četvrtka do subote od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 12 do 18 sati. Za veća društva i proslave javite se na [email protected].

Restoran Laskó, Hotel Lug · Šandora Petefija 64, Lug (Baranja), 15-ak minuta vožnje od Osijeka

Martinjski meni: 12.–15. 11. 2026. · Rezervacije stolova: hotellug.hr/tableres · Proslave i veća društva: [email protected]