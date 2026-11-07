Teške odluke su iza nas: Restoran Laskó u Lugu predstavio konačni jesenski jelovnik

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Restoran Laskó u Hotelu Lug, petnaestak minuta vožnje od Osijeka, predstavio je konačnu verziju jesenskog jelovnika. Do nje se, priznaju u hotelu, nije došlo lako: nakon dugog odlučivanja o tome koja su jela dovoljno dobra da uđu na jelovnik, trebalo je donijeti nekoliko teških odluka.

Baranja dostojna četiri zvjezdice

Tomica Đukić, chef hrvatske nogometne reprezentacije, s kuharima Laskóa pomno je i dugo razrađivao kako bi taj neobičan, a opet tako karakterističan baranjski jelovnik trebao izgledati. Kako napraviti jela dostojna hotela s četiri zvjezdice, a da se u svemu osjeti Baranja? Koja jela odabrati i koliko ih treba biti da bude taman – ni previše ni premalo?

Posao nije olakšao ni stalni „presing” samih kuhara, koji su inzistirali na tome da sve mora biti domaće i pripremljeno u vlastitoj kuhinji – od rezanaca u juhi i špecli u paprikašu do raviola, lazanje i tašaka.

„Ali eto, komplikacijama je došao kraj, a naš novi jesenski meni konačno je tu”, poručuju iz Hotela Lug.

Sedamnaest jela – taman

U konačnu verziju ušlo je sedamnaest jela: tri juhe, pet predjela, sedam glavnih jela i dva deserta, uz dječji meni, salate i priloge. Jelovnik je jasan i jednostavan, a opet drukčiji od svega već viđenoga.

Iznenadit će krem juha od kestena i gljiva s tatarcem od gljiva i uljem od lješnjaka, dimljeni carpaccio od jelena s kremom od fazana, lolipop punjena padrón papričica s kremom od pečenog patlidžana i tahinija te domaći raviol s junećim repom i lisičarkama. Paprika, zaštitni znak Luga, stiže i do deserta: mille-feuille se poslužuje s gelom od soka pečene paprike i jagode.

Neki okusi, s druge strane, vraćaju ravno za stol tradicionalne slavonsko-baranjske kuhinje: kokošja bistra juha s domaćim rezancima, pileći paprikaš s domaćim špeclama, gulaš od divljači s pemskom knedlom, sporo pečena plećka crne slavonske svinje i domaće taške s pekmezom od šljiva.

Juhe stoje od 6 do 7,50 eura, predjela od 10,50 do 13,50 eura, glavna jela od 13 do 19 eura, a deserti 6 i 7 eura. Cijeli jelovnik s cijenama objavljen je na hotellug.hr/restoran-lasko.

Pozdrav iz kuhinje, kao nekad

Uz novi jelovnik Laskó vraća i jedan običaj iz nekih davnih vremena: svaki gost koji naruči jelo najprije dobiva pozdrav iz kuhinje – dva mala zalogaja, gratis. Nekad su gotovo svi restorani gostima slali takav mali znak dobrodošlice, a danas ta tradicija sve više izumire.

Ideja je jednostavna – da vrijeme gladi bude još kraće. Hrana se u Laskóu ionako ne čeka dugo, ali ta dva mala zalogaja, kreativna i maštovita, ispune ono malo čekanja i obrok započnu na najbolji mogući način. I u njima vrijedi kućno pravilo – sve je domaće: kruh, ajvar, mast, prženi luk.

Rezervirajte na vrijeme

Restoran ima tridesetak mjesta, pa je rezervacija gotovo obavezna – a u hotelu savjetuju da je ne odgađate. Stol se rezervira online, u nekoliko klikova, na hotellug.hr/tableres. Laskó radi od četvrtka do subote od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 12 do 18 sati.

Mali restoran, velika kuća

Mali kapacitet à la carte restorana ne znači i mali kapacitet kuće. Hotel Lug na proslavi bez problema ugosti gotovo 200 ljudi raspoređenih u više prostora, a najveća, Sala Paprika, prima više od stotinu gostiju. Ljeti se kapacitet dodatno povećava zahvaljujući ogromnom dvorištu. Hranu za sve proslave priprema kuhinja Laskóa.

Kako se bliži sezona domjenaka, u hotelu pozivaju sve koji planiraju proslavu, domjenak ili okupljanje većeg društva da se jave na [email protected] i na vrijeme dogovore termin i jelovnik.

Restoran Laskó, Hotel Lug · Šandora Petefija 64, Lug (Baranja), 15-ak minuta vožnje od Osijeka

Jelovnik: hotellug.hr/restoran-lasko · Rezervacije stolova: hotellug.hr/tableres · Proslave i veća društva: [email protected]