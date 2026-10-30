Mali istraživači, veliki izumi: STEM radionice za djecu nastavljaju se i u studenome

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Tijekom studenoga nastavljamo s provedbom STEM radionica namijenjenih djeci i učenicima koji žele istraživati, učiti i stvarati kroz zanimljive, kreativne i interaktivne aktivnosti!

Pozivamo svu znatiželjnu djecu u dobi od 4 do 10 godina da nam se pridruže i kroz praktičan rad zakorače u uzbudljivi svijet znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Sudionike očekuju raznovrsne aktivnosti – od zanimljivih pokusa i eksperimenata do rješavanja kreativnih izazova i izrade vlastitih projekata. Radionice su osmišljene kako bi potaknule dječju znatiželju, kreativnost, logičko razmišljanje i timski rad, a provode ih iskusni učitelji i učiteljice u poticajnom i sigurnom okruženju.

Pozivamo roditelje da na vrijeme osiguraju mjesto za svoje dijete. Prijave su moguće putem prijavnog obrasca u nastavku ili izravno kod provoditelja aktivnosti u ustanovama uključenima u provedbu programa.

Kalendar radionica za studeni

Kako bi svi zainteresirani mogli lakše planirati sudjelovanje, pripremili smo novi kalendar STEM radionica za mjesec studeni. U kalendaru možete pronaći pregled termina, lokacija i tema radionica koje će se održavati tijekom mjeseca.

Kalendar možete pogledati ovdje.

Postupak prijave na radionice

Ukoliko želite biti dio naše Priče iz STEM-a potrebno je popuniti Prijavni obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s obavezom popunjavanja i predaje provoditeljima aktivnosti sljedeće obrasce: Privola za sudjelovanje djeteta*, Ulazni obrazac (O1)* i Izlazni obrazac (O2)*. Uz navedeno, potrebno je priložiti:

za učenike/ce: izvješće iz e-Matice potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno službenim pečatom ustanove ili potvrda o statusu učenika preuzeta iz aplikacije e-Dnevnik

za djecu vrtićke dobi: ugovor/dodatak ugovoru o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili izvadak iz matične knjige/imenika djece ili potvrda ustanove o popisu djece potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ili rješenje o upisu u program predškolskog odgoja, obrazovanja skrbi ili drugi jednako vrijedan dokument kojim se potvrđuje upis u redoviti predškolski program ili izvadak matice rođenih/rodni list kojim se potvrđuje starost djeteta ili preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta izdanog od tijela javne vlasti jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dobi sudionika/ice.

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