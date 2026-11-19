Od Dana muškaraca i humanitarne subote do Black Friday popusta – u Portanovi se uvijek nešto događa!

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Pred nama su dani ispunjeni zanimljivim događanjima, darivanjima, brigom o zdravlju i odličnim shopping prilikama. Portanova i ovoga tjedna donosi niz aktivnosti za svoje posjetitelje, a uz obilježavanje Međunarodnog dana muškaraca, humanitarnu subotu i pripreme za Black Friday, stižu i važne informacije o radnom vremenu do kraja godine.

Dan muškaraca u Portanovi – mali znak pažnje i vrijedne nagrade

Povodom Međunarodnog dana muškaraca, koji se obilježava 19. studenoga, Portanova je pripremila dva posebna iznenađenja.

Već danas, muške posjetitelje očekuju mali znakovi pažnje – slatkiši te poklon bonovi za kavu i sok, pripremljeni u suradnji s Leggiero barom i Mood barom. Jer ponekad je upravo mala gesta dovoljna da nekome uljepša dan!

No, darivanje tu ne završava! Na Facebook profilu Portanove od 19. do 24. studenoga traje nagradni natječaj posvećen muškarcima koji naš svakodnevni život čine ljepšim, zabavnijim i posebnijim. Bilo da je riječ o ocu, suprugu, prijatelju, bratu ili nekom drugom nezamjenjivom muškarcu, Portanova želi čuti njihove priče.

Najkreativniju priču očekuje vrijedna nagrada koja uključuje Kerver poklon karticu u vrijednosti od 200 eura i AirPods 5 slušalice iz T-Coma.

Humanitarna subota – Čuj, srce ti priča!

Subota, 21. studenoga, u Portanovi je ponovno rezervirana za zdravlje i prevenciju. Od 10 do 13 sati, na prvom katu ispred Müllera, održat će se još jedno izdanje projekta „Čuj, srce ti priča!”, koji provodi udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC.

Posjetitelji će imati priliku potpuno besplatno, bez prethodne najave i naručivanja, obaviti nekoliko jednostavnih, ali korisnih zdravstvenih provjera. Na raspolaganju će im biti mjerenje krvnog tlaka, razine šećera u krvi i zasićenosti krvi kisikom, snimanje jednokanalnog EKG-a te analiza sastava tijela pomoću metaboličke vage.

Cilj projekta je potaknuti građane na redovitu brigu o zdravlju i podsjetiti koliko su prevencija i pravovremeno prepoznavanje zdravstvenih rizika važni. Zato subotnji posjet Portanovi može biti i odlična prilika da, uz uobičajene obveze i shopping, odvojite nekoliko minuta za sebe i svoje zdravlje.

Black Friday se približava – pripremite svoje shopping liste!

Shopping groznica već se osjeća u Portanovi! Brojne trgovine već su započele s atraktivnim akcijama i sniženjima, no vrhunac tek slijedi.

U petak, 27. studenoga, stiže Black Friday, jedan od najiščekivanijih shopping dana u godini. Posjetitelje očekuju brojne posebne ponude, odlični popusti i prilike za kupnju omiljenih proizvoda po povoljnijim cijenama.

Bilo da planirate obnoviti garderobu, pronaći nešto za svoj dom, počastiti se dugo željenim proizvodom ili već krenuti u potragu za božićnim poklonima, Black Friday u Portanovi idealna je prilika za to.

Zato pripremite svoje liste želja, istražite ponudu omiljenih trgovina i rezervirajte petak, 27. studenoga za shopping!

Posljednja neradna nedjelja u godini – od 29. studenoga Portanova radi svake nedjelje!

U nedjelju, 22. studenoga, trgovine Portanove neće raditi, no posjetitelji će i dalje moći uživati u dijelu zabavnih i ugostiteljskih sadržaja.

Radno vrijeme pojedinih sadržaja bit će sljedeće:

CineStar: 10:30 – 23:00

10:30 – 23:00 GBowling: 10:00 – 23:00

10:00 – 23:00 Polaris: 11:00 – 22:00

11:00 – 22:00 Twister Arcade: 9:00 – 22:00

9:00 – 22:00 Twister igraonica: 13:00 – 21:00

Dobra vijest za sve ljubitelje nedjeljnog shoppinga jest da je ovo ujedno i posljednja neradna nedjelja u Portanovi u 2026. godini!

Od nedjelje, 29. studenoga, pa sve do kraja godine, trgovine Portanove radit će svake nedjelje, što će posjetiteljima omogućiti još više vremena za predblagdansku kupnju i uživanje u božićnom ozračju.

Vidimo se u Portanovi – jer pred nama je najuzbudljiviji dio godine!