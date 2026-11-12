Nova punionica za električna vozila, nagradni natječaj i ostale novosti iz Portanove

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Portanova i ovoga studenoga donosi zanimljive novosti, atraktivne nagrade i odlične shopping prilike. Posjetitelje očekuju nagradni natječaj u suradnji s Baby Centrom, zdravstveno-edukativne aktivnosti, nova punionica za električna vozila te pripreme za jedan od najiščekivanijih shopping dana u godini – Black Friday.

Baby Center i Portanova daruju 400 eura za male, velike avanture!

Kažu da djeca imaju najviše pitanja, roditelji najmanje sna, a ljubav raste iz dana u dan. Roditeljstvo je puno malih i velikih avantura te nezaboravnih trenutaka koji se pamte cijeli život!

Upravo zato Portanova je u suradnji s Baby Centrom pripremila nagradni natječaj u kojem sudionici imaju priliku osvojiti paket proizvoda i igračaka iz Baby Centra u vrijednosti od 400 eura!

Sudjelovanje je jednostavno, a sve informacije o nagradnom natječaju i načinu prijave potražite na Facebook stranici Portanove.

Black Friday stiže u Portanovu!

Dan koji ljubitelji shoppinga s nestrpljenjem iščekuju sve je bliže! U petak, 27. studenoga, Portanova postaje odredište odličnih popusta, atraktivnih ponuda i shopping prilika koje se ne propuštaju.

Pravo je vrijeme za sastavljanje liste želja, planiranje kupovine i pripremu za dan u kojem će brojne trgovine ponuditi posebne pogodnosti i popuste.

Zabilježite 27. studenoga u kalendaru i pripremite se za Black Friday u Portanovi!

Subota u Portanovi posvećena zdravlju

Ove subote, 14. studenoga, Portanova će biti u znaku zdravlja, prevencije i podizanja svijesti o važnim zdravstvenim temama.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti i Svjetskog dana kronične opstruktivne plućne bolesti, posjetitelji će imati priliku sudjelovati u zdravstveno-edukativnim aktivnostima te dobiti korisne informacije i savjete stručnjaka.

U sklopu programa bit će organizirani mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka te spirometrija, a liječnici i medicinske sestre posjetiteljima će biti na raspolaganju za savjete o prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja.

Iskoristite priliku za jednostavne zdravstvene provjere i razgovor sa stručnjacima jer briga o zdravlju uvijek je na prvom mjestu!

Nova punionica za električna vozila u Portanovi

Dobra vijest za sve vozače električnih vozila! Na parkiralištu Portanove otvorena je nova GreenWay punionica s ukupno 10 priključaka za brzo punjenje, snage do 100 kW.

Riječ je o najvećem HUB-u za brzo punjenje električnih vozila ove vrste u regiji, koji vozačima omogućuje brzo, jednostavno i praktično punjenje tijekom posjeta Portanovi.

Plaćanje je omogućeno putem POS uređaja, jednostavnim prislanjanjem bankovne kartice ili mobitela, a korisnici GreenWay aplikacije do 30. studenoga 2026. mogu iskoristiti promotivnu cijenu punjenja od 0,41 EUR/kWh.

Još jedan razlog više da svratite u Portanovu – dok vi uživate u kupovini, vaš automobil puni baterije!

Radno vrijeme Portanove u nedjelju, 15. studenoga

U nedjelju, 15. studenoga, trgovine Portanove neće raditi, no dio zabavnih i ugostiteljskih sadržaja ostaje otvoren za posjetitelje.

Radno vrijeme pojedinih sadržaja u svakom trenutku provjerite na web stranici Portanove.

Bez obzira na neradnu nedjelju trgovina, u Portanovi i dalje možete uživati u filmu, zabavi i druženju!