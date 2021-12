festival ekstremnog sporta i urbane kulture

Već 22 godine Pannonian Challenge , uspješno odolijeva svim izazovima i iz godine u godine nameće, kako u vidu samih sportskih rezultata tako i u smislu organizacije. Pannonian Challenge se godinama pretvorio u jedno odu Osijeku, ali i cijeloj Slavoniji, a zbog svog međunarodnog karaktera nadišao je. Važnost ove manifestacije stoga je za Osijek neupitna jer upravo zahvaljujući njoj grad na Dravi se u svijetu pozicionira kao središte. Predanost i neodustajanje kad postane najteže glavne se karakteristike svakog vrhunskog sportaša, a upravo taj duh ima i cijeli organizacijski tim Pannonian Challengea što se posebno dokazalo posljednje dvije godine kada je održavanje festivala zbog pandemije dovedeno u pitanje. Malo tko, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, se u tim trenucima usudio održavati bilo kakvo natjecanje, no osječki tim pronašao je način kako organizirati festival uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a da ni sudionici, a ponajprije publika – glavni nositelj dobre atmosfere – ne budu zakinuti.Na 22. izdanju Pannonian Challengea sudjelovalo jeiz 24 zemlje svijeta, a njihove nastupe pratilo je više odtijekom pet dana festivala. U samu organizaciju događanja, ali i u investiranje u objekte kao i samu promociju događanja, a samim time i Osijeka te cijele Hrvatske uloženo je više od. Priliku za vidjeti kadrove s Pannonian Challengea imali su gledatelji u čak. Naime, na medijskoj platformiemitirana je emisija „“ u kojoj je dio posvećen osječkom festivalu i prikazan je na, a medijski domet je veći odkućanstava diljem svijeta. Uz to, video se prikazuje na letovima kompanijate mnogih drugih, a kroz listopad 2021. ga je vidjelo više desetaka tisuća ljudi, s važnom napomenom da se video prikazuje i tijekom studenog.Veliku i nezamjenjivu ulogu u organizaciji i provedbi cijelog projekta imaju volonteri, popularno zvano, koji se svake godine u velikom broju odazovu na sudjelovanje, a mnogi od njih su dio projekta i po nekoliko godina zaredom. Sa svakim festivalom proširuju svoja znanja jer je i sam cilj ovog projekta uključiti ih u razne sfere poslovnih procesa kako bi pri zapošljavanju imali što. Tijekom ovogodišnjeg festivala aktivno je bilo više od 100 volontera koji su odradili više od 4400 volonterskih sati, a sve je to ujedno i dioprojektau sklopu kojeg je Pannonian Challenge jedan od rijetkih projekata koji volonterima omogućava stjecanje Youthpass certifikata kao potvrde o stečenim vještinama i kompetencijama, prijeko potrebnima na današnjem tržištu rada. Svojim prisustvom 22. Pannonian Challenge uveličali su i partneri iz pet zemalja koji su u Osijek stigli kao dio Erasmus+ Sport projekta.Sportski značaj Pannonian Challengea dodatno je potvrđen ove godine kad je prvi put jedna od disciplina u kojoj se natječu sudionici u Osijeku,postala ujedno i, a u postavljanje skate parka u Tokiju na Olimpijskim igrama sudjelovala je i osječka ekipa predvođena, predsjednikom Udruge Pannonian.“ – izjavio je gradonačelnik grada Osijeka,“ – izjavio je, župan Osječko-baranjske županije.“, izjavio je, direktor festivala Pannonian Challengea.Pannonian Challenge postao je svojevrstansvog grada, ali i cijele države i već godinama ostvaruje visoku razinu svjetske promocije grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Hrvatske. No ako pitate Osječane, Pannonian Challenge je puno više od toga. On je stil života koji najbolje ocrtava karakter Slavonaca – nepobjedivi i neustrašivi kad je najteže, svjesni da je u svemu uvijek najvažnije zajedništvo.