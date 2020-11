Adventa u Osijeku

Tekst: Osijek031.com

Foto: Teuta Stazić, Dora Suk/Foto-arhiv031

Unatoč strogim epidemiološkim mjerama,će biti, ali će biti prilagođen trenutnoj situaciji szapočet će u, paljenjem prve svijeće ispred konkatedrale, a trajat će do, izvještava Slavonska televizija Za razliku od prethodnih godina, uslijed aktualne koronakrizekućica i prodaje suvenira, hrane i pića, ali će biti puno, odnosno šetnje po gradu, tvrdi, direktorica Turističke zajednice Grada Osijeka.Desetak lokacija u gradu oplemenit će se dodatnomkako građane Osijeka ne bi zakinuli za atmosferu i ugođaj ovog doba godine.Adventiranje bi započelo. Neke od lokacija koje bi ove godine trebale biti posebno okićene su parkParalelno s tim, razrađen je i projekt, no hoće li se on moći implementirati ovisit će o daljnjim epidemiološkim mjerama. Drive-in bi se postavio na prostoru ispred glavnog autobusnog kolodvora gdje bi se postavile kućice s, a građani bi ih iz svog vozila naručivali i preuzimali bez da izlaze iz automobila.U TZ-u su najavili i snažnuna društvenim mrežama pod nazivom. Turistička zajednica pripremit će vrijedne nagrade i poklone za one trgovce i obrtnike koji na najljepši način okite izloge svojih prodavaonica.U narednim danima javnosti će se predstaviti kako će točno Advent izgledati i na kojim će aktivnostima građani moći sudjelovati, a sve što se bude radilo radit će se pod sloganom „“.Rogulja je obećala kako građani Osijeka i njihovi prijatelji i gosti unatoč svemu neće ostati zakinuti za čaroliju Adventa u gradu.