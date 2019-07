Zavod za javno zdravstvo Osijek

stanju komaraca

11 postaja

pad brojnosti komaraca

18 postaja

pad brojnosti jedinki komaraca

Vinogradska, Nemetin, Sarvaš, Podravlje i Tvrđavica

Kopačkog rita

7 postaja

13 postaja

nije proveden

hydroinfo.hu

Utorak , 2. srpnja 2019.

Srijeda , 3. srpnja 2019.

Četvrtak , 4. srpnja 2019.

Petak , 5. srpnja 2019.

ne diraju i ne ometaju uzorkovanje

najaktivniji u zoru i sumrak

Urbanom karakteru komaraca za razmnožavanje pogoduju vodene površine unutar dvorišta i u blizini stambenih objekata (Slika 4.) te molimo naše sugrađane za suradnju u okviru koje bi trebali:

Tekst: Osijek031.com/Zavod za javno zdravstvo Osijek

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Pročitajte i..

je na svojoj web stranici danas objavio obavijest ona terenu i terminima tretmana:Monitoring odraslih komaraca metodom čovjek-aspirator izvršen je 28. i 29. lipnja 2019. na večer nana području grada Osijeka koje je bilo tretirano sa zemlje iz vozila 27. i 28. lipnja 2019. te na tim postajama bilježimou razdoblju od 15 minuta. Pojedina rubna područja zahvaćena su i iz zrakoplova. Monitoring odraslih komaraca metodom čovjek-aspirator izvršen je i na području cijelog grada Osijeka 1. srpnja 2019. na. Na gotovo svim postajama bilježimo. Izdane su preporuke prema Gradu Osijeku za provedbu adulticidne dezinsekcije komaraca sa zemlje za pojedina područja (– za vrijeme provedbe tretmana rubnog dijelaiz zrakoplova te Klisa).Monitoring ličinki proveden je 1. srpnja 2019. na 20 postaja.bilo je suho, nabila je prisutna voda. Monitoring ličinkina minsko sumnjivim područjima. Vodostaj rijeke Drave je u opadanju (83 cm, 2. srpnja 2019. u 7,00 sati, izvor: Hrvatske vode). Vodostaj rijeke Dunav stagnira (278 cm, 2. srpnja 2019. u 6,00 sati, izvor: Hrvatske vode). Prema projekciji dostupnoj na, vodostaji rijeke Dunav i rijeke Drave će opadati.Izdane su i preporuke prema Osječko-baranjskoj županiji za provedbu adulticidnih tretmana dezinsekcije komaraca iz zraka:- ujutro: zeleni pojas prema Nardu- navečer: područje Belišća i Valpova- ujutro: rubni dijelovi Kopačkog rita, zeleni pojas- navečer: rubni dijelovi Kopačkog rita prema Zlatnoj gredi, zeleni pojas, područje Belog Manastira- ujutro: područje Donjeg Miholjca- navečer: područje Đakova i Našica- ujutro: područje Čepina, Antunovca i IvanovcaPodručje i termini tretmana će se modificirati ako dođe do promjena na terenu ili zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta. Molimo za strpljenje. Izdat će se preporuke i za tretmane sa zemlje za područja koja će se raditi iz zrakoplova, tj. radit će se usporedno sa zemlje i iz zrakoplova.Molimo naše sugrađane za strpljenje i oprez tijekom provedbe tretmana dezinsekcije te da izbjegavaju nepotrebno izlaganje insekticidu, molimo pčelare da zatvore košnice. U slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta, tretmani će se odraditi kad za to nastupe povoljni uvjeti.Rezultati provedenih adulticidnih tretmana dezinsekcije komaraca iz zraka:Molimo naše sugrađane ako uoče CDC-klopke tijekom uzorkovanja da ih. U planu je i uzorkovanje CDC i BG-Sentinel klopkama na 25 postaja na području Osječko-baranjske županije. Aktivnosti su vezane za provedbu prekograničnog projekta između Republike Hrvatske i Republike Srbije (Interreg IPA CBC) naziva „Mosquito Control in Cross-border Area (MOS-Cross)“, koji sufinancira EU. Molimo naše sugrađane ako uoče CDC-klopke (Slika 2.) i BG-Sentinel klopke tijekom uzorkovanja da ih ne diraju i ne ometaju uzorkovanje.Odrasli komarci su. Molimo sugrađane da se koriste sredstvima za zaštitu od komaraca, odnosno da postave mrežice ili gusto tkane zavjese na prozore i vrata, nose odjeću s dugim rukavima i nogavicama i/ili se koriste kemijskim sredstvima (repelentima) koja odbijaju komarce (prema uputama proizvođača). Apeliramo još jednom na naše sugrađane da se pridržavaju preventivnih uputa dostupnih na internetskoj stranici Zavoda (www.zzjzosijek.hr).- redovito uklanjati otpad i nepotrebne predmete u kojima se nakuplja voda (stare autogume, limenke, kante, lonce, bačve i druge posude)- prekriti, okrenuti naopako, spremiti u zatvoren prostor ili na neki drugi način spriječiti nakupljanje vode u posudama koje se ne koriste- vaze za cvijeće ispuniti vlažnim pijeskom kako se u njima ne bi nakupljala voda- spremnike za vodu zaštititi poklopcima, gustim mrežama ili folijama- očistiti začepljene krovne i podne žljebove i sifone kako se u njima ne bi nakupljala voda- jednom tjedno mijenjati vodu u posudama na otvorenom oko kuće (tanjuri ispod posuda za cvijeće, pojila za životinje, posude za zalijevanje i druge posude)- održavati urednima zelene površine s korovima i visokom travom- spriječiti dugotrajno zadržavanje vode na gradilištima- održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje otpadnih voda- gustim mrežama zatvoriti oduške septičkih jama- postaviti najlonske folije (tende, cerade) na način koji onemogućava zadržavanje vode na njima