Tekst: Osijek031.com

Foto: Igor Ižaković/Foto-arhiv031

Zavoda za javno zdravstvo OBŽ-a objavila jeo stanjukada je riječ o Gradu Osijeku.Dana 13. lipnja navečer te 14. i 15. lipnja ujutroodraslih komaraca na području grada Osijeka. Monitoringom odraslih komaraca ukupno je obuhvaćenoUzorkovalo se metodom CDC-klopki uzkao atraktant tijekom 12-satnog razdoblja na ukupno 12 postaja. CDC-klopke postavljene su 13. lipnja u večernjim satima te su pokupljene idući dan ujutro. Uzorkovanjem metodom CDC-klopki uz suhi led kao atraktant obuhvaćena su područja:Rezultati mjerenja ukazuju da jeodraslih jedinki komaraca na većini postaja, no zbogodraslih komaraca s područja zelenog pojasa u blizini grada, tj. poplavnih područja, brojnosti komaraca su i dalje visoke.Monitoring odraslih komaraca metodomna 8 postaja također je izvršen 13. - 15. lipnja (Centar (Sakuntala), Retfala (2 x), Brijest, Industrijska četvrt, Novi grad, Tenja, Cvjetno). Rezultati mjerenja ukazuju da je došlo do smanjenja brojnosti odraslih jedinki komaraca na većini postaja, no zbog velike disperzije odraslih komaraca s područja zelenog pojasa u blizini grada, tj. poplavnih područja, brojnosti komaraca su i dalje visoke.Monitoring ličinki proveden je 10. lipnja na 20 postaja. 6 postaja bilo je suho, na 14 postaja bila je. Na 6 postaja utvrđen jete su izdane preporuke za larvicidne tretmane na području Halaševa, kanala Seleš i Sarvaša-Stara Drava. Larvicidni tretmani izvršeni su 11. lipnja. Monitoring ličinkina minsko sumnjivim područjima.Sukladno rezultatima monitoringa i povećanim brojnostima jedinki odraslih komaraca, izdane su preporuke za tretmane dezinsekcije odraslih komaraca na području cijelog grada Osijeka. Tretmani će se izvršiti u razdoblju 15. i 16. 6. 2019.Termini i lokacije tretmana:U tijeku je i uzorkovanje CDC i BG-Sentinel klopkama na 25 postaja na području Osječko-baranjske županije. Adulticidni tretmani komaraca predviđeni su i za područje Bilja, Čepina, Valpova, Donjeg Miholjca i Belog Manastira. U slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta, tretmani će se odraditi kad za to nastupe povoljni uvjeti.