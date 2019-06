Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Sukladnoove je godine osigurao. Sredstva su između ostaloga namijenjena za uslugukoju provodi Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije , te koji na temelju dobivenih rezultata izdaje preporuke za tretiranje. Zavod definira lokacije tretiranja, a Zakon koliko, na kojoj površini i čime. Međutim, nije dovoljno da se samo pojedine jedinice lokalne samouprave pridržavaju zakona, kao što to čini Grad Osijek, već je prijeko potrebno uključivanje i okolnih općina.Primjerice,u Osijeku započeli su na vrijeme, no – kao i ranijih godina – propušteni su larvicidni tretmani približnona poplavnim površinama susjednih općina:. To znači da tretmani u Osijeku smanjuju brojnost komaraca i za 70 posto u odnosu na okolne općine, ali zbog izostanka njihovih tretmana – brojnost u gradu i dalje je previsoka.Nadalje, izvoru Osijeku – koji je okruženDrave i Dunava – nije samo, već i veliko močvarno područje rukavca rijeke Drave poznatije kao. Dodamo li k tome činjenicu da se nakon dužeg niza godina bilježi poplavna godina, za očekivati je da će problem s komarcima trajati dok poplavna područja ne presuše, ukoliko se druge općine ne pridruže upornoj osječkoj borbi.Naime, nakon razdoblja visokih vodostaja Drave i Dunava tevode i visokih temperatura, došlo je do razvoja i izlijetanja velikog broja komaraca koji trenutno iz Kopačkog rita i Halaševa pojačano ulaze u grad, a zbog čega Gradska uprava sljedeća dva tjedna očekuje intenzivne tretmane svaka 2-3 dana na području cijeloga Osijeka.Posljednji tretmani odraslih komaraca letača odrađeni su, a jučer je izdana preporuka za tretman cijeloga grada koji će se provesti 12.-14. lipnja. Inače, redovite obavijesti o stanju komaraca na terenu, kao i o tretmanima, mogu se pratiti na mrežnoj stranici ZZJZ-a., tretirao se Sarvaš, Klisa, Nemetin, Donji grad, Sjenjak, Jug I, Jug II, Uske njive, Tvrđa, Industrijska četvrt i Brijest.tretiraju se Tenja, Podravlje, Tvrđavica, Sv. L.B. Mandića, Cvjetno naselje, Briješće, Josipovac, Višnjevac i dio Retfale. U, tretira se drugi dio Retfale i Centar.Niti jedan grad ili općina – pa tako ni Osijek –, već je prijeko potrebno tretirati područja iz kojih komarci dolaze. Jedino zajednička borba protiv komaraca, financiranje iz više izvora uz koordinirano djelovanje i stručno usmjeravanje – može osigurati zadovoljavajući rezultat. Grad Osijek je stoga u borbu protiv komaraca pozvao Vladu RH, nadležna ministarstva, Osječko-baranjsku županiju, Zavod za javno zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera, Hrvatske šume, Hrvatske vode, općine i gradove, građane i sve oni koji mogu pridonijeti uspješnoj borbi protiv ovog javnozdravstvenog izazova.