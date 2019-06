problematika

Osječko-baranjske županije

Županijske skupštine

izvanrednih tretmana

Ivan Anušić

35 kilometara

30.000 hektara

neizdrživo

Grad Osijek

3 milijuna kuna

200.000 kuna

od 15.000 do 50.000 kuna

nisu predvidjele novac

odobrila financijsku pomoć

5 milijuna kuna

sigurnosnih razloga

„Ovo je samo „gašenje vatre“ da se olakša život stanovnicima županije“

10 milijuna kuna

Onaj tko se bude ozbiljno uhvatio u koštac rješavanja problema ambrozije i komaraca, najveću će dobrobit donijeti stanovnicima Osječko - baranjske županije

neće moći funkcionirati

potvrđen

Tekst: Osijek031.com

Foto: Igor Ižaković/Foto-arhiv031

Pročitajte i..

Očekivano,borbe protiv komaraca na područjunametnula se kao dodatna, a zapravo središnja točka dnevnog reda jučerašnje sjednicePrije sjednice vijećnicima je dostavljena Informacija o provedbidezinsekcije komaraca na području županije u kojoj su detaljno prikazani kronologija, razlozi i aktivnosti koje se poduzimaju po tom pitanju.Županpodsjetio je kako je zbog najezde poplavnih komaraca (koji kao dobri letači migriraju i do, a na području Županije čak jepoplavnog područja na komu se stvaraju generacije komaraca) u lipnju stanje postalote su građani s pravom negodovali. Istovremeno,je za njihovo tretiranje osigurao, Đakovo, dok su gradovi Beli Manastir, Valpovo i Belišće, te općine Antunovac, Bilje, Čepin i Dalj osigurali. Ostale 33 jedinice lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županijiza tu namjenu u svom proračunu, a time ni mjere kontrole komaraca na svome području.Vlada RH jeu iznosu odkojima se provode sadašnje aktivnosti. Anušić je podsjetio kako se izaviotretiranje ne može obavljati iznad naseljenih dijelova gradova nego po rubnim područjima naselja te svim zelenim površinama. Tretiranje će trajati 20-ak dana, vjerojatno se potom nastaviti, kao što će se vjerojatno tražiti i dodatna sredstva od Vlade RH., rekao je župan koji se zalaže za sustavan pristup koji će se provoditi preko javne ustanove u kojoj trebaju participirati i jedinice lokalne samouprave. Njezin rad koštat će okogodišnje, no to je jedino kvalitetno rješenje.Vijećnici su tijekom rasprave povezali problem borbe protiv s rješavanjem problema građana zbog alergena, poglavito ambrozije. Anušić je podsjetio kako je, osim komaraca, ključni problem u Osječko - baranjskoj županiji ambrozija. „“, rekao je župan.Na posljednjoj sjednici odgođena je primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti jer ovim Zakonom domovi zdravljai imat ćemo domove zdravlja koji će generirati ogromne gubitke, rekao je župan te je zamolio liječnike za strpljenje. Problem će se nastojati riješiti problem u sljedećih trideset do šezdeset dana kada će Zakon bitina Skupštini.Vijećnici su također dobili informaciju kako je pri završetku projekt Regionalnog distributivnog centra za voće i povrće , u rujnu ili listopadu bit će gotova građevinska dozvola a tada će se raspisati natječaj za izvođača i započeti gradnja.