Tekst: Osijek031.com

Foto: HRT/Mirta Milas

Na posljednjoj sjednicinašlo se čak, od kojih je najvažnija bio prijedlog rebalansa gradskog proračuna za 2019. godinu.Proračun za 2019. godinu inicijalno je iznosio, a rebalansom je povećan za. Zamjenik osječkog gradonačelnikaizjavio je kako seodnosi na povećanje unutar Gradskog proračuna, ana proračunske korisnike. „“, pojasnio je Piložota.Piližota je dodao i kako jeza djelatnike gradskih ustanova sukladno Odluci Vlade o novom povećanju neoporezivog dijela plaće po kojoj će imneto biti isplaćeno do kraja ove godine.Po običaju,je bilo na aktualnom satu gdje je bilo ukupno 17 pitanja i prijedloga vijećnika. Najviše rasprave izazvalo je pitanje oza radove na produžetku Kanižlićeve ulice , pročelnica, pojasnila je kako u posljednjem, četvrtom, natječaju nije bilo nepravilnosti ni namjere da se ikome pogoduje te da on nije poništen, već „“, no oporbeni vijećnici cijelu su tu priču ocijenili neodgovornom na što je nepotrebno izgubljeno godinu dana.Još jedna od tema koja je obilježila aktualni sat sjednice GV-a bili su. Pojedini vijećnici izrazili su nda je 104-ero djece viška iupisati u vrtić, kao i navodnom netransparentnošću kod ostvarivanja prednosti pri upisu u vrtić. Zamjenik gradonačelnika Piližota odgovorio je kako ćebiti poznate tek iza 7. lipnja te kako je cilj gradske uprave da liste čekanja nema, a prioritete pri upisu svakako će imati ona djeca čija su oba roditelja zaposlena.Na pitanje kakav je status projekta izgradnje podvožnjaka , Belajdžić je odgovorila da je riječ o projektu koji se realizira u suradnji s Osječko-baranjskom županijom i HŽ-om te se očekujem da će i on, baš kao i projekt gradnje novog KBC-a , biti uvršten u Projekt Slavonija Vlade RH. A na pitanje koliko se poodmaklo s radovima na Trpimirovoj ulici , Piližota je odgovorio kako su obavljeni neki dodatni radovi na zamjeni dijela tampona ispod asfalta, no bez obzira na to radovi su ispred planirane dinamike i bit će završeni vjerojatno i prije roka.Od ostalih točaka dnevnog reda raspravljalo se odječjih igrališta kojih je u Gradu preko stotinu, ozbog njihova alergenog djelovanja te prijedlogu da stanovnici ulica sami odaberu koje drveće žele u zamjenu, o projektu kružnog toka u, a na pitanje o stanju financija u Gradu, Piližota je odgovorio kako ono, kako su podmireni svi dugovi te Grad Osijek trenutačno imana računu.