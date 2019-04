Ivan Vrkić

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas su u gradskoj upravi gradonačelniki direktor tvrtkepotpisali ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela(od kružnog toka kod Svilane do raskrižja s).Riječ je odugoj dionici gdje će se popravitina ovom vrlo prometnom dijelu grada, ali će se ujedno riješiti i problem oborinske odvodnje gradnjom nove crpne stanice čime će se spriječiti „“ ispod podvožnjaka kod svakog jačeg kišnog nevremena.Radovi su vrijedni, a rok za dovršetak jeod dana uvođenja u posao, no u Osijek-Koteksu su uvjereni kako će oni biti završeni i prije tog roka. Građani se mole za strpljenje jer će na tom dijelu Trpimirove biti uspostavljena, sa samo jednom prometnom trakom u svakom smjeru.Gradonačelnik Vrkić je istaknuo kako je ovocijele Trpimirove ulice od južnog ulaza u grad do cestovnog mosta na Dravi. Po završetku ove dionice, započet će sljedeća faza tog projekta, a to jena raskrižju Trpimirove i Vukovarske ulice. Taj kružni tok se procjenjuje na 20 milijuna kuna, a obzirom da je potrebno uskladiti protočnost prometa za vozače i sigurnost pješaka, izgradit će se pješački prijelazi s poluotokom ukrašenim zelenilom kako bi pješaci sigurnije mogli prelaziti cestu u svakom smjeru.Nakon toga planira seTrpimirove do cestovnog mosta u četverotračnu cestu. Ukupna vrijednost projekta obnove Trpimirove procjenjuje se na deset milijuna eura.Vrkić je najavio joškojeg će Grad uskoro započeti s, a to jeu Osijek do luke Tranzit i ulaza u Nemetin u četverotračnu cestu.Na tiskovnoj konferenciji postavljeno je i pitanje zašto Grad, poput, nijepromet kroz gradske ulice i natjerao ih da koriste južnu i zapadnu obilaznicu, pa su se gradonačelnik i njegovi suradnici „“ obećavši da će ispitati što se može učiniti.