Vatreni se vraćaju u Osijek: Opus Arena spremna za nogometni spektakl

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Tko ne bi volio uživo pogledati ono najbolje što Hrvatska u nogometu ima? O tomu zasigurno razmišlja svaki poklonik najvažnije sporedne stvari i na ovim prostorima. Naša nogometna reprezentacija u nedjelju, 15. studenoga, u 20:45 sati dočekuje Češku na Opus Areni u posljednjem kolu skupine A3 Lige nacija i bit će to ponovno prilika da pozdravimo i podržimo Vatrene u srcu Slavonije. Posebno će uživati djeca, koja će dolje na terenu gledati svoje idole, one za koje uvijek zdušno navijaju dok igra naša Hrvatska.

Zahvaljujemo se HNS-u na povjerenju, ponosni što imamo stadion i organizaciju za utakmicu na ovoj razini. Reprezentacija je uvijek rado viđen gost, a njezini dolasci u Osijek redovito donesu nešto posebno. Ovdje je igrala puno puta, na zadovoljstvo brojnih ljubitelja nogometa u našem gradu i diljem istočne Hrvatske. Prvi put bilo je to 10. travnja 1996., kada je na Gradskom vrtu u prijateljskoj utakmici pobijedila Mađarsku 4:1. I tada se, naravno, tražila ulaznica više, kao i uvijek kada smo imali priliku dočekati našu nacionalnu vrstu. Do sada je ona 17 puta igrala u gradu na Dravi i pritom je najčešće pobjeđivala, čak u 12 odigranih utakmica!

Godi im Opus Arena

Znamo da reprezentativci vole igrati na Opus Areni i da se ovdje osjećaju ugodno, na najljepšem stadionu u Hrvatskoj. Kad su u listopadu 2023. došli na utakmicu s Turskom, kapetan Luka Modrić je izjavio da imamo pravi europski stadion i da je lijepo, napokon i u našoj državi, zaigrati u takvim uvjetima. Bilo je to, inače, prvo gostovanje Vatrenih na Opusu.

U lipnju 2025. kod nas je Hrvatska ugostila Češku u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i još nam je itekako u sjećanju uvjerljiv trijumf od 5:1. Pokažimo Vatrenima još jednom naše već poznato gostoprimstvo i podržimo ih kako to i zaslužuju, na putu do još jedne pobjede! Vidimo se u nedjelju navečer na tribinama!