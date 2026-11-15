U nedjelju svi putevi vode na Opus Arenu: Osijek priprema Vatrenu zonu

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Uoči posljednjeg susreta Hrvatske u skupini A3 UEFA Lige nacija, Osijek će ponovno postati mjesto okupljanja uz hrvatsku reprezentaciju.

Ispred Opus Arene u nedjelju, 15. studenoga, od 16 sati otvara se Vatrena zona HNS-a, koja će donijeti bogat program i priliku za zajedničko stvaranje atmosfere uoči utakmice Hrvatske i Češke.

Posjetitelje očekuju glazba, zabava i različiti sadržaji za sve generacije, uz bogatu ugostiteljsku ponudu, zabavne igre i priliku za osvajanje vrijednih nagrada. Dobro poznate pjesme, druženje i atmosfera koja će se postupno zagrijavati kako se bude približavao početak utakmice pretvorit će prostor ispred Opus Arene u mjesto okupljanja svih generacija.

Poseban dio programa bit će javno gledanje utakmice Hrvatske i Češke, koja počinje u 20:45 sati. Uz zajedničko praćenje svakog trenutka utakmice, Vatrena zona bit će mjesto okupljanja i stvaranja atmosfere koja će se slati prema Opus Areni. Zajedno ćemo pjesmom, energijom i podrškom biti uz Vatrene i pružiti im dodatni vjetar u leđa u borbi za nove bodove.

U okviru Vatrene zone bit će postavljen i prodajni prostor službene kolekcije HNS-a, s bogatim izborom dresova hrvatske reprezentacije, odjeće i različitih dodataka za sve ljubitelje hrvatskog nogometa.

Vatrena zona organizira se u suradnji s Gradom Osijekom, koji će tako s Hrvatskim nogometnim savezom doprinijeti stvaranju posebnog nogometnog ugođaja i dodatnog sadržaja za sve građane i posjetitelje grada.

Neka prostor ispred Opus Arene u nedjelju ispune pjesma, zajedništvo i pozitivna energija. Okupimo se u što većem broju, budimo zajedno uz Vatrene i pošaljimo im podršku koja će se osjetiti i na terenu!

Vatrena zona otvara se u 16 sati ispred Opus Arene, a javno gledanje utakmice počinje u 20:45 sati.