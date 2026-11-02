Sjajan nastup Lare Jurčević u Hamburgu: Pobjedom u finalu stekla važnu prednost

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Prema planu izborničkog stožera u katama Hamburg je jedan od turnira koji se boduje za izbor kadetske, juniorske i U21 reprezentacije.

Spomenuto natjecanje održano je ovaj vikend a nastupila je i Lara Jurčević, članica Karate kluba Esseker u kategoriji mlađih seniorki.

Lara je odlično startala te je pobjedama u mečevima sa Nizozemkom i dvije Njemice došla do finala gdje se sastala sa direktnom konkurenticom Antonijom Barić te je pobjedom stekla prednost na startu kvalifikacija za nastup u reprezentaciju HR.