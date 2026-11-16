Osječki karataši nižu uspjehe: Sedam medalja na Kupu Osijeka, Tonka nastupila na Hungarian Openu

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Karate klub Osijek ostvario je odlične rezultate na 16. Kupu Osijeka, održanom u subotu, 14. studenoga. Na turniru je nastupilo 555 natjecatelja iz 67 klubova i dvije države, a klub je predstavljalo 14 natjecatelja i jedan kata tim. Osvojeno je ukupno sedam medalja, četiri zlatne i tri srebrne.

Zlatne medalje osvojili su mlađe učenice ekipno u sastavu Jelić, Barać i Miličević, Oto Bauman u kategoriji cicibana kate, Una Bođirković u kategoriji učenica kate te Ela Tabak u kategoriji juniorki kate. Srebrne medalje osvojili su Pia Barać u kategoriji mlađih učenica kate, Karlo Mitrić u kategoriji učenika kate te Ela Tabak u kategoriji kadetkinja kate.

Na turniru su nastupili i Matija Blažeka, Niko Burić, Tea Gvozdanović, Elena Jelić, Ana Marić, Korina Matejašić, Nina Miličević, Paola Mitrić i Tia Puljek.

Natjecateljski vikend za Karate klub Osijek nastavljen je već u nedjelju, 15. studenoga, kada je Tonka Štefić nastupila u Budimpešti na Hungarian Open Grand Prixu. Na velikom međunarodnom turniru sudjelovalo je 1577 natjecatelja iz 30 država, dok je kategorija U14 kata female okupila 37 natjecateljica.

Tonka je u prvom krugu ostvarila uvjerljivu pobjedu protiv predstavnice Izraela rezultatom 5:0, dok je u drugom krugu izgubila od predstavnice Slovačke također rezultatom 5:0.

Iz Karate kluba Osijek ističu kako je Tonka odradila vrlo dobar nastup. Bila je fokusirana, raspoložena i dala je svoj maksimum, a nastup u Budimpešti dobar je pokazatelj da forma postupno raste. Cilj je biti u najboljoj formi u prosincu, kada slijedi državno prvenstvo.