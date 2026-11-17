Judo klub Mladost proteklog vikenda sudjelovao je na dva natjecanja – u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.
Tri srebra s Nagaoke – Ljubljana, Slovenija
Tena Mikulandra U18 do 57 kg – 2. mjesto
Sara Imeri seniorke do 57 kg – 2. mjesto
Luka Micai seniori + 100 kg – 2. mjesto
Trener Zoran Malečić.
7 medalja na turniru u Bosni i Hercegovini
Matija Mijok
U12 -38 kg – 1. mjesto
U14 -38 kg – 1. mjesto
Ivan Karika
U12 -34 kg – 2. mjesto
U14 -34 kg – 1. mjesto
Borna Burek
U10 -30 kg – 3. mjesto
Bruna Čalošević
U10 -36 kg – 3. mjesto
Barbara Slatki
U12 -40 kg – 3. mjesto
U14 -40 kg – 5. mjesto
Karlo Burek
U12 -30 kg – 5. mjesto
Petar Jokić
U12 -50 kg – 7. mjesto
Trener Željko Damjanić.