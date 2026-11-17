Odličan vikend za Judo klub Mladost: Osječani se kući vratili s 10 medalja

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Judo klub Mladost proteklog vikenda sudjelovao je na dva natjecanja – u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Tri srebra s Nagaoke – Ljubljana, Slovenija Tena Mikulandra U18 do 57 kg – 2. mjesto Sara Imeri seniorke do 57 kg – 2. mjesto Luka Micai seniori + 100 kg – 2. mjesto Trener Zoran Malečić. 7 medalja na turniru u Bosni i Hercegovini Matija Mijok U12 -38 kg – 1. mjesto U14 -38 kg – 1. mjesto Ivan Karika U12 -34 kg – 2. mjesto U14 -34 kg – 1. mjesto Borna Burek U10 -30 kg – 3. mjesto Bruna Čalošević U10 -36 kg – 3. mjesto Barbara Slatki U12 -40 kg – 3. mjesto U14 -40 kg – 5. mjesto Karlo Burek U12 -30 kg – 5. mjesto Petar Jokić U12 -50 kg – 7. mjesto Trener Željko Damjanić.

Foto: Judo klub Mladost

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