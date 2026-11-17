Mursini plivači među najboljima u Zadru, osvojili 11 pojedinačnih medalja

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Mladi plivači PK Mursa Osijek ostvarili su jedan od najuspješnijih nastupa godine. Na 17. međunarodnom mitingu Sv. Krševan u Zadru, 14. i 15. studenoga 2026., nastupili su pod vodstvom trenera Marka Filipovića i osvojili 11 pojedinačnih medalja (3 zlatne, 4 srebrne i 4 brončane) te srebro i broncu u štafetama.

Sv. Krševan je jedno od najjačih natjecanja godine za mlade plivače. Za dio Mursinih plivača bio je vrhunac jesenskog dijela sezone, a za godište 2012. i posljednji nastup u kadetskoj konkurenciji. Ove godine nastupilo je 530 plivača iz 28 klubova iz Hrvatske i Crne Gore, uz gotovo 2.600 pojedinačnih startova. Konkurencija je bila iznimno jaka, a medalje su se često odlučivale stotinkama.

Tin Čizmadija: pet medalja i najviše bodova u godištu

Najzapaženiji nastup imao je Tin Čizmadija (2012.). Osvojio je pet medalja u pet utrka: zlato na 50 m leptir (26.33) i 100 m leptir (1:00.11), srebro na 100 m slobodno (55.08) i 50 m slobodno (25.11) te broncu na 200 m slobodno (2:03.18). U svih pet disciplina bio je brži od prijavnih vremena, na 100 m i 50 m slobodno za više od 1,5 sekundi.

Zbrojem svih pet utrka Tin je skupio najviše bodova od svih plivača u muškoj konkurenciji (2578 HPS bodova). Prema propozicijama ukupni pobjednik određuje se zbrojem četiri najbolje discipline, pa je službeni ukupni pobjednik Josip Loina (Zagrebački PK), a Tin je drugi. Razlika je nastala samo zbog načina bodovanja: Tin je bio ujednačeno odličan u svim utrkama, bez ijedne slabije.

Za godište 2012. ovim mitingom završava kadetsko natjecanje. Od nove godine ti plivači prelaze u kategoriju mlađih juniora, a Tin u nju ulazi kao jedan od vodećih plivača svoje generacije.

Luka, Lena i Juraj u vrhu, štafeta srebrna

Luka Kapraljević (2013.) osvojio je četiri medalje: srebro na 100 m slobodno (58.46) i 50 m slobodno (26.67), gdje mu je zlato izmaknulo za dvije stotinke, te broncu na 200 m slobodno (2:09.16) i 100 m leptir (1:08.16).

Lena Josić (2013.) pobijedila je na 200 m mješovito (2:32.13) s više od tri sekunde prednosti, a osvojila je i broncu na 200 m prsno (2:54.54). U ukupnom poretku plivačica zauzela je 8. mjesto.

Juraj Sabljić (2012.) završio je sedmi u ukupnom poretku plivača, s dva četvrta mjesta (50 m slobodno i 200 m leđno) i velikim napretkom u svim disciplinama.

Kadetska štafeta u sastavu Juraj Sabljić, Andrej Jelošek, Tin Čizmadija i Luka Kapraljević osvojila je srebro na 4×100 m mješovito (4:21.05), ispred Kantride, Baroka i Mladosti. Ista četvorka prvog je dana osvojila broncu na 4×100 m slobodno (3:51.98).

Klub u vrhunskoj formi

Mursa je u Zadar doputovala s 22 plivača, koji su odradili 110 pojedinačnih startova. U čak 87 % utrka plivači su bili brži od prijavnih vremena. Po zbroju bodova klub je bio osmi od 28 klubova, iako su veći klubovi doveli i dvostruko više plivača. Uz nositelje, prve službene nastupe na velikom mitingu imali su i najmlađi plivači godišta 2014. i 2015.

Plivači koji i iduće godine ostaju u kadetskoj kategoriji sada se pripremaju za državno prvenstvo u malim bazenima u veljači, a mnogi od njih su upravo u Zadru isplivali norme. Generacija 2012. od siječnja prvi put nastupa u kategoriji mlađih juniora.