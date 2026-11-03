Mladost Osijek osvojila tri medalje na međunarodnom judo turniru

U organizaciji Judo kluba Mladost Bečej održan je Međunarodni judo turnir „Željko Nikolić“.

Judo klub Mladost Osijek predstavljalo je 6 natjecatelja koji su ostvarili sljedeće rezultate:

Gabriella Vačora U12 (-32 kg) – 2. mjesto

Barbara Slatki U10 (- 38 kg) – 3. mjesto

Ivan Karika U10 (-34 kg) – 3. mjesto

Bruna Čalošević U10 (-38 kg) – 5. mjesto

Nastupili su još Matija Mijok U10 (-38 kg) i Jakov Pirić U14 (-55 kg) koji ovaj put nisu uspjeli ostvariti plasman u jednostrukom repasažu.

Natjecatelje je vodio trener Željko Damjanić.