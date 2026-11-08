Judo klub Mladost uspješan u Solinu i Zagrebu, kući se vratili s nizom medalja

Proteklog vikenda Judo klub Mladost iz Osijek nastupio je na dva natjecanja – Salona – Olympic hopes tournament u Solinu i 30. međunarodni judo kup Maksimira u Zagreba.
Ovo su rezultati:
Ivan Karika 1. mj. U14 do 34 kg i 3. mj. U12 do 34 kg
Ivan Poljak 1. mj. U14 do 55 kg
Marko Vuković 1. mj. U14 do 50 kg
Matija Mijok 3. mj. U12 do 38 kg
Barbara Slatki 3. mj. U12 do 40 kg
Aaron Varga 3. mj. U12 +55 kg
Petar Jokić 3. mj. U12 do 50 kg
Jakov Pirić 3. mj. U16 do 55 kg
Vanessa Varga 5. mj. U16 do 63 kg
Trener Željko Damjanić
30. međunarodni judo kup Maksimira
Borna Burek U10 -2. mj
Bruna Čalošević U10 -2. mj.
Donat Vačora U10 – 3. mj.
Karlo Burek U12 – 5. mj.
Gabriella Vačora U12 – 5.mj.
Trener Zoran Malečić