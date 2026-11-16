Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je zaključila nastup u skupini 3 elitnog razreda Lige nacija. Na Opus Areni u Osijeku, u susretu posljednjeg, šestog kola, Vatreni su svladali Češku rezultatom 2:1 i natjecanje završili na trećem mjestu.
Hrvatska je odlično otvorila utakmicu i povela već u drugoj minuti. Nakon brze kontre koju je pokrenuo Mateo Kovačić, Dion Drena Beljo proslijedio je loptu Ivanu Perišiću, koji je preciznim udarcem pogodio za vodstvo domaćina.
[FOTO] Galerija fotografija Hrvatska – Češka [2:1]
Vatreni su tijekom nastavka imali nekoliko dobrih prilika za povećanje prednosti, no nisu uspjeli riješiti pitanje pobjednika. Češka je to kaznila u 84. minuti, kada je Adam Hložek udarcem s ruba kaznenog prostora, uz pomoć bloka, svladao hrvatskog vratara.
Ipak, hrvatsko slavlje nije dugo čekalo. Samo tri minute poslije Lovro Majer postigao je pogodak za konačnih 2:1 i donio Hrvatskoj vrijednu pobjedu pred domaćom publikom.
Zanimljivo, Hrvatska je Ligu nacija otvorila pobjedom protiv Češke u Pragu (2:1), a istim je rezultatom zaključila i natjecanje.
Osvojeno treće mjesto znači da je Hrvatska izbjegla izravno ispadanje u niži rang, ali je čeka doigravanje za ostanak u Ligi A. Prve utakmice play-offa na rasporedu su od 25. do 27. ožujka, dok će se uzvrati igrati od 28. do 30. ožujka.