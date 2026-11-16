[FOTO] Vatreni ‘zapalili’ Opus Arenu! Hrvatska u dramatičnoj završnici srušila Češku u Osijeku

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Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je zaključila nastup u skupini 3 elitnog razreda Lige nacija. Na Opus Areni u Osijeku, u susretu posljednjeg, šestog kola, Vatreni su svladali Češku rezultatom 2:1 i natjecanje završili na trećem mjestu.

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu i povela već u drugoj minuti. Nakon brze kontre koju je pokrenuo Mateo Kovačić, Dion Drena Beljo proslijedio je loptu Ivanu Perišiću, koji je preciznim udarcem pogodio za vodstvo domaćina.

Vatreni su tijekom nastavka imali nekoliko dobrih prilika za povećanje prednosti, no nisu uspjeli riješiti pitanje pobjednika. Češka je to kaznila u 84. minuti, kada je Adam Hložek udarcem s ruba kaznenog prostora, uz pomoć bloka, svladao hrvatskog vratara.

Ipak, hrvatsko slavlje nije dugo čekalo. Samo tri minute poslije Lovro Majer postigao je pogodak za konačnih 2:1 i donio Hrvatskoj vrijednu pobjedu pred domaćom publikom.

Zanimljivo, Hrvatska je Ligu nacija otvorila pobjedom protiv Češke u Pragu (2:1), a istim je rezultatom zaključila i natjecanje.

Osvojeno treće mjesto znači da je Hrvatska izbjegla izravno ispadanje u niži rang, ali je čeka doigravanje za ostanak u Ligi A. Prve utakmice play-offa na rasporedu su od 25. do 27. ožujka, dok će se uzvrati igrati od 28. do 30. ožujka.