Bijelo-plavi dočekuju Hajduk, ulaznice su u prodaji

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NK Osijek u nedjelju, 8. studenoga, u 15 sati na Opus Areni dočekuje Hajduk na Opus Areni. Slobodna prodaja ulaznica počela je u ponedjeljak, 2. studenoga, a cijene ostaju nepromijenjene u odnosu na važeći cjenik za aktualnu sezonu 2026/27.

Kupi ulaznice online

Ulaznice su dostupne online na ulaznice.nk-osijek.hr. Kupnjom unaprijed izbjeći ćete čekanje na blagajnama u danima uoči utakmice.

Prodaja na Ticket pointu Opus Arene

Od četvrtka ulaznice možete kupiti i na blagajnama stadiona. Ticket point radi:

četvrtak – subota (5. – 7. studenoga): 10 – 18 sati

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