Bijelo-plavi dočekuju Hajduk, ulaznice su u prodaji

NK Osijek u nedjelju, 8. studenoga, u 15 sati na Opus Areni dočekuje Hajduk na Opus Areni. Slobodna prodaja ulaznica počela je u ponedjeljak, 2. studenoga, a cijene ostaju nepromijenjene u odnosu na važeći cjenik za aktualnu sezonu 2026/27.
Kupi ulaznice online
Ulaznice su dostupne online na ulaznice.nk-osijek.hr. Kupnjom unaprijed izbjeći ćete čekanje na blagajnama u danima uoči utakmice.
Prodaja na Ticket pointu Opus Arene
Od četvrtka ulaznice možete kupiti i na blagajnama stadiona. Ticket point radi:
- četvrtak – subota (5. – 7. studenoga): 10 – 18 sati
Važne informacije
- u nedjelju, na dan utakmice, moguća je samo online prodaja ulaznica
- cijene ulaznica ostaju nepromijenjene
- jedna osoba može kupiti najviše pet ulaznica
- za svaku ulaznicu potrebni su ime i prezime nositelja, datum rođenja i OIB
- vrijedi i dalje opcija „Prepusti legi kartu“ i to do nedjelje u 11 sati
- ulazi na tribine otvaraju se od 13,30 sati