Bijelo-plavi dočekuju Hajduk, ulaznice su u prodaji

  • 3 studenoga, 202608:03
  • Autor: Redakcija 031

NK Osijek u nedjelju, 8. studenoga, u 15 sati na Opus Areni dočekuje Hajduk na Opus Areni. Slobodna prodaja ulaznica počela je u ponedjeljak, 2. studenoga, a cijene ostaju nepromijenjene u odnosu na važeći cjenik za aktualnu sezonu 2026/27.

Kupi ulaznice online

Ulaznice su dostupne online na ulaznice.nk-osijek.hr. Kupnjom unaprijed izbjeći ćete čekanje na blagajnama u danima uoči utakmice.

Prodaja na Ticket pointu Opus Arene

Od četvrtka ulaznice možete kupiti i na blagajnama stadiona. Ticket point radi:

  • četvrtak – subota (5. – 7. studenoga): 10 – 18 sati

Važne informacije

  • u nedjelju, na dan utakmice, moguća je samo online prodaja ulaznica
  • cijene ulaznica ostaju nepromijenjene
  • jedna osoba može kupiti najviše pet ulaznica
  • za svaku ulaznicu potrebni su ime i prezime nositelja, datum rođenja i OIB
  • vrijedi i dalje opcija „Prepusti legi kartu“ i to do nedjelje u 11 sati
  • ulazi na tribine otvaraju se od 13,30 sati
Bijelo-plavi dočekuju Hajduk, ulaznice su u prodaji Foto: Igor Miličić/Arhiv

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