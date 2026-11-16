Veliki bojkot u školama i na fakultetima: Mladi izlaze na ulice, evo što traže

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Učenici srednjih škola i studenti iz pet hrvatskih gradova najavili su cjelodnevni bojkot nastave 20. studenoga. Pridružit će se tako međunarodnom štrajku mladih, kojim žele upozoriti na sve veće životne troškove, teško dostupno stanovanje, probleme u javnim sustavima i militarizaciju.

Akcija se provodi u sklopu međunarodnog pokreta International Youth Strike, a pod sloganom „Za našu budućnost, ne njihove ratove” prosvjedne aktivnosti najavljene su u 25 europskih zemalja.

U Hrvatskoj štrajk organizira inicijativa Štrajk mladih, koja poručuje kako mladi žele ostati u svojoj zemlji, ali za to trebaju imati uvjete dostojne života. Među njihovim glavnim zahtjevima su pristupačnije stanovanje, smanjenje troškova života te kvalitetnije zdravstvo, obrazovanje i znanost.

Osim toga, zalažu se za demilitarizaciju, zaštitu okoliša i sprječavanje daljnjeg uništavanja prirode.

Prema najavama organizatora, u akciju će se uključiti učenici i studenti iz Zagreba, Rijeke, Pule, Zadra i Osijeka. Koje će točno škole i fakulteti sudjelovati, zasad nije poznato. Popis ustanova bit će objavljen uoči štrajka na službenom Instagram profilu inicijative.

Organizatori ističu kako jednodnevni bojkot nije zamišljen kao izolirana akcija, već početak dugotrajnije borbe za promjene. Poručuju da 20. studenoga neće biti kraj njihova djelovanja te da namjeravaju nastaviti upozoravati na probleme koji utječu na budućnost mladih u Hrvatskoj.