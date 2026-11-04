Velika promjena za studente: 1000 sati rada donosi šest mjeseci mirovinskog staža

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Studentski rad mogao bi se ubuduće računati u mirovinski staž, a za svakih 1000 odrađenih sati studentima bi se priznalo šest mjeseci staža. Prema prijedlogu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, moguće je ostvariti najviše dvije godine dodatnog staža.

Ministar Alen Ružić predstavio je model predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora, koji su podržali inicijativu. Cilj je vrednovati rad studenata i omogućiti im povoljniji položaj prilikom odlaska u mirovinu.

Predviđeno je da se na temelju studentskog rada mirovina može povećati za najviše šest posto, kroz dva moguća povećanja od po tri posto. Pritom studenti ne bi plaćali dodatne doprinose, a ne bi rasli ni troškovi poslodavaca koji ih zapošljavaju.

Ministar je naglasio kako je važno da se priznavanjem rada ne ugrozi završetak studija, ali ni studentski standard i postojeća prava. Dodatni troškovi za mirovinski sustav nastali bi tek kada studenti ostvare pravo na mirovinu.

U predstavljanju prijedloga sudjelovao je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, koji je istaknuo kako je riječ o modelu kojim bi se odrađeni studentski sati pretvarali u mirovinski staž.

Ako prijedlog prođe potrebnu proceduru, prve učinke studenti bi mogli ostvariti nakon ljetne sezone 2027. godine, kada tradicionalno ostvaruju najveći broj sati studentskog rada.