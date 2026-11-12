Veće stipendije za studente iz područja biotehničkih znanosti: Iznos raste na 1.700 eura

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Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić potpisao je s predstavnicima visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema Dodatak Sporazumu o stipendiranju studenata.

Potpisanim Dodatkom Sporazumu stipendije će, prvi put od 2019. godine, biti povećane za približno 28 % te će umjesto dosadašnjih 1.327,23 eura iznositi 1.700 eura po studentu.

„Danas razgovaramo o stipendijama, ali zapravo razgovaramo o nečem puno važnijem, a to su ljudi koji će sutra nositi hrvatsku poljoprivredu. Poljoprivreda je postala zanimanje budućnosti, zbog čega moramo promijeniti sliku o tome da je to posao koji se svodi na motiku i težak fizički rad. Udio mladih poljoprivrednika kod nas iznosi oko 14 %, dok je prosjek Europske unije 12 %, što znači da imamo mlade ljude koji žele ostati u sektoru. Na nama je da povežemo obrazovanje s onim što se događa na terenu te da naši studijski programi prate tehnološki napredak i potrebe moderne poljoprivrede“, rekao je ministar Vlajčić.

Dodatak Sporazumu, uz ministra Vlajčića, potpisali su dekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Stela Jokić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Tomislav Vinković, dekan Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi Ante Lončarić te rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu Ivan Samardžić.

„Nastojimo odgovoriti na sve izazove koji nas čekaju u proizvodnji hrane. Upravo zato izradili smo elaborate šest novih studijskih programa na preddiplomskom i diplomskom studiju. Također, intenzivno surađujemo s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom te se nadam da ćemo uskoro izraditi elaborat za poslijediplomski studijski program koji će odgovoriti na sve izazove i potrebe tržišta“, izjavio je dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Tomislav Vinković.

„Iznimno smo zadovoljni što je ove godine upisano čak dvadeset studenata više, a sigurna sam da će povećanje stipendija imati dodatni pozitivan učinak i potaknuti još veći interes za upisivanje biotehničkih studija“, istaknula je dekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek Stela Jokić.

Projekt „Stipendiranje studenata viših godina poljoprivrednih smjerova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama na području Slavonije, Baranje i Srijema“ provodi se od 2019. godine s ciljem poticanja upisa i završetka studija iz područja biotehničkih znanosti, povećanja broja visokoobrazovanih stručnjaka u sektoru poljoprivrede te jačanja razvojnih potencijala Slavonije, Baranje i Srijema.

Od prve godine provođenja do danas dodijeljeno je gotovo 4.500 stipendija u vrijednosti od 5,4 milijuna eura.

Pravo na stipendiju ostvaruju redoviti i izvanredni studenti koji su prvi put upisali godinu studija na studijskim programima iz područja biotehničkih znanosti.