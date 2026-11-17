Učenice OŠ Popovac kroz Erasmus+ projekt istraživale Slovačku i upoznavale njezinu kulturu

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Erasmus+ omogućio je baranjskim učenicama tjedan istraživanja i suradnje u Slovačkoj.

Učenice Osnovne škole Popovac, Lana Vidak, Ana Martan, Dunja Jurčec, Iris Kovač, Kiara Stopić i Ana Lena Mikola, boravile su u slovačkom gradu Zvolenu od 1. do 7. studenoga 2026. u okviru Erasmus+ projekta „From Ch@llenges to Ch@nge”, kojeg sufinancira Europska unija. U njihovoj pratnji bile su učiteljice Martina Vidak i Biljana Marušić. Domaćin mobilnosti bila je Základná škola, Hrnčiarska 1, u kojoj su naše učenice sudjelovale u zajedničkim radionicama i istraživačkim zadacima sa slovačkim vršnjacima.

Vršnjačko učenje i međukulturna suradnja

Kroz igre upoznavanja, kreativne zadatke i interaktivni kviz učenice su učile suradnički te razvijale socijalne i međukulturne kompetencije. U radu u parovima i skupinama na engleskom su jeziku dogovarale podjelu zadataka, razmjenjivale ideje i predstavljale rezultate. U kvizu Classwise uređaj Classpad omogućio je neposrednu provjeru odgovora.

Iskustveno učenje i razvoj praktičnih vještina

Na radionici tradicijskih obrta učenice su izradile kožne narukvice i metalne privjeske te otkrile zašto se koža prije utiskivanja uzorka navlaži kako bi otisak bio jasniji. U suradnji sa srednjom strukovnom školom upoznale su postupke u slastičarstvu, frizerstvu i ugostiteljstvu. Izrađivale su figurice od fondana, upoznale tehnike oblikovanja frizura te u restoranu učile o postavljanju stola i posluživanju.

Kulturna baština, održivo kretanje i digitalna pismenost

Učenice su u Zvolenu posjetile crkvu sv. Elizabete i u Staroj gradskoj vijećnici razgledale izložbu „Už ma zverbovali…” o novačenju i životu vojnika. U Zvolenskom dvorcu posjetile su izložbu priređenu u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Kroz istraživačku igru Pokémon City Adventure upoznale su važnost gradskih zelenih površina za bioraznolikost i kvalitetu života.

Putovanje vlakom do Banske Bystrice bilo je primjer održivog kretanja. U aktivnosti „Erasmus+ AI City Reporters” učenice su u skupinama istraživale povijesne znamenitosti i snimale kratke videozapise. Pritom su učile prikupljati podatke uz pomoć umjetne inteligencije i provjeravati ih u pouzdanim izvorima. U potrazi za odgovorima pomogli su im i mještani.

Dokumentiranje iskustava i završetak mobilnosti

Kuglanje i razgovor s hokejašima kluba HKM Zvolen povezali su druženje s temom redovite tjelesne aktivnosti. Učenici su hokejašima postavljali pitanja o njihovim sportskim počecima, a susret je završio autogramima i fotografiranjem. Program je završen svečanom dodjelom potvrda o sudjelovanju.

Zahvala domaćinima

Od prvoga dana u slovačkoj smo se školi osjećale ugodno i dobrodošlo. Od srca zahvaljujemo ravnateljici Aleni Feriancovoj te učenicima i djelatnicima škole domaćina na toplom dočeku, gostoprimstvu i trudu koji su uložili u pripremu zajedničkih aktivnosti. Bilo nam je jako lijepo učiti i družiti se s vama. Hvala vam na iskustvu koje ćemo zauvijek pamtiti!