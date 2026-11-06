U OBŽ-u 158 djece povratnika iz cijelog svijeta: Najviše ih se vratilo iz Njemačke

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U školsku i pedagošku godinu 2026./2027. na području Osječko-baranjske županije upisano je ukupno 90 učenika povratnika u osnovne i srednje škole te 68 djece povratnika u predškolske ustanove. Ovi podatci potvrđuju nastavak pozitivnog trenda povratka obitelji u našu županiju, pri čemu ukupan broj učenika bilježi rast za pet u odnosu na prošlu školsku godinu.

Učenici i djeca pristižu iz čak 12 različitih europskih i svjetskih država, a uvjerljivo najveći broj njih dolazi iz Njemačke – 62 učenika (68,89 %) i 58 polaznika vrtića (72,06 %). Među ostalim državama iz kojih se obitelji vraćaju su Austrija, Irska, Kanada, Norveška, Rumunjska, Švedska, Švicarska, Portugal, Engleska, Australija i Čile.

– Svaki povratak obitelji u Osječko-baranjsku županiju za nas je golem uspjeh i potvrda da stvaramo poticajno okruženje za život i rad. Podatak da ove godine u našim školama i vrtićima imamo čak 158 djece i učenika povratnika iz cijeloga svijeta puni nas ponosom, ali nosi i veliku odgovornost. Naša je ključna zadaća pružiti im maksimalnu podršku u prilagodbi. Upravo zato, u suradnji sa stručnim povjerenstvima škola, promptno organiziramo pripremnu i dopunsku nastavu hrvatskog jezika kako bi djeca što brže i lakše svladala jezične barijere i bez stresa se uključila u redoviti sustav obrazovanja sa svojim vršnjacima. Želimo da se od prvog dana osjećaju dobrodošlo i sigurno u domovini svojih roditelja – naglasila je županica Nataša Tramišak, izrazivši iznimno zadovljstvo ovim brojkama, naglasivši kako Županija čini sve da integracija najmlađih prođe što jednostavnije i bezbolnije.

Učenici su raspoređeni u ukupno 50 škola na području županije. U 39 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Županija upisano je 55 osnovnoškolaca i 21 srednjoškolac, dok je u 11 škola kojima je osnivač Grad Osijek ili drugi osnivači upisano 14 učenika. Posebno veseli podatak da je u prve razrede osnovnih škola krenulo 13 prvašića povratnika.

Pojedinačno gledano, najviše učenika povratnika (njih 6, svi iz Njemačke) upisano je u Osnovnu školu Josipa Antuna Ćolnića u Đakovu.

Kada je riječ o predškolskom odgoju, 68 djece povratnika raspoređeno je u 15 dječjih vrtića diljem županije, što pokazuje da se trend povratka odnosi na obitelji s vrlo mladom djecom koja će svoje kompletno školovanje nastaviti u Hrvatskoj.

Osječko-baranjska županija i nadležni Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport nastavit će sustavno donositi odluke o jezičnoj potpori i priznavanju razdoblja obrazovanja, osiguravajući da svako dijete dobije individualiziran i stručan pristup pri ulasku u hrvatski obrazovni sustav.