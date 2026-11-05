U Đakovu se ulaže 16,6 milijuna eura u dvije škole: Stižu nove učionice i sportske dvorane

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Gradilišta rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola Vladimira Nazora i Ivana Gorana Kovačića u Đakovu obišla je županica Osječko-baranjske županije sa suradnicima te gradonačelnikom Đakova i saborskim zastupnikom Marinom Mandarićem i ravnateljima tih škola.

U okviru velikog investicijskog vala izgradnje i dogradnje osnovnih škola diljem Osječko-baranjske županije, upravo će Osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu doživjeti najveću promjenu. Riječ je o kapitalnoj investiciji i projektu koji obuhvaća dogradnju objekta od čak 4379 četvornih metara. Uz proširenje same škole, projekt uključuje izgradnju potpuno nove velike i male sportske dvorane te suvremenih sportskih terena.

– Ono što je zaista posebno za ovu školu – koja je s 550 učenika jedna od najvećih u županiji – jest činjenica da je polazi i velik broj djece s teškoćama u razvoju. Zbog toga se posebna pozornost posvetila upravo kvaliteti obrazovnog procesa i potpunoj pristupačnosti infrastrukture. Kompletna nova dogradnja bit će prilagođena djeci s teškoćama i smanjenom pokretljivošću te će obuhvatiti 10 novih učionica. Istovremeno, u postojećoj zgradi rekonstruiraju se postojeći prostori kako bi škola ukupno imala 25 učionica za standardni nastavni program – naglasila je županica Nataša Tramišak.

Uz uvođenje jednosmjenske nastave, cilj je modernizacija programa i podizanje kvalitete infrastrukture kako bi učenici imali sve sadržaje potrebne za moderno obrazovanje. U sklopu dogradnje osigurani su i popratni sadržaji poput nove blagovaonice, potpuno opremljene kuhinje te moderne knjižnice s čitaonicom.

– Vjerujem da će završetkom ovog ulaganja i učenici i nastavnici dobiti uvjete kakve zaslužuju. Predviđeni rok za završetak radova je do kraja ove školske godine, pa novu školsku godinu planiramo započeti u potpuno novom, modernom objektu i s nastavom u jednoj smjeni. Naravno, ulaganja u Đakovu – kao drugom po veličini gradu u našoj županiji – ovdje ne staju. Obišli smo i gradilište Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, gdje se dograđuje 1100 četvornih metara prostora. Tamo gradimo dvodijelnu i jednu malu dvoranu, što će značajno olakšati održavanje nastave, ali i pomoći radu glazbene škole koju na ovoj lokaciji pohađa čak 107 djece – istaknula je županica Tramišak.

Ukupna vrijednost investicije u ove dvije đakovačke škole iznosi 16,6 milijuna eura. Uz veliku podršku Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te sredstava iz europskih fondova, s ponosom možemo reći da podižemo i moderniziramo obrazovni standard na području grada Đakova.

Gradonačelnik Đakova Marin Mandarić nije krio zadovoljstvo viđenim prilikom obilaska obaju gradilišta škola u Đakovu. – Dovršetkom ovih projekata sve će škole u Đakovu prijeći na jednosmjenski rad, što donosi dugo očekivani, viši obrazovni standard. Zahvaljujem svima uključenima u ove projekte, od Osječko-baranjske županije do nadležnih ministarstava – rekao je Mandarić.

Posebno me veseli što će naša djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji konačno dobiti vrhunske uvjete za rad, na čemu zahvaljujem Gradu, Županiji i Vladi RH. Naša škola trenutno ima 550 učenika raspoređenih u 36 razrednih odjela, uključujući dvije područne škole. Od tog broja, za djecu s teškoćama organizirano je 9 odjela, i to 3 posebna razredna odjela te 6 odgojno-obrazovnih skupina – kazao je ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora Andrija Šušak.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića u Đakovu ove školske godine ima oko 413 učenika te dodatnih 150 polaznika glazbene škole koja djeluje pri njoj. Nova sportska dvorana ogromna je investicija za budućnost koja će se, osim za nastavu tjelesne kulture, koristiti i za koncerte glazbene škole. Projekt donosi veliku dobit i lokalnoj zajednici jer će dvoranu koristiti sportske udruge, čime će se značajno rasteretiti glavna gradska nastavno-sportska dvorana – rekao je ravnatelj te škole Josip Drmić.