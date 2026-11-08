Povijesni dan za Retfalu: Počela gradnja nove Osnovne škole Vladimira Nazora

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U osječkoj Retfali u subotu je obilježen početak izgradnje nove Osnovne škole Vladimira Nazora, vrijedne 13 milijuna eura, od čega je 11 milijuna bespovratnih sredstava. Riječ je o prvoj novoj osnovnoj školi koja se u Osijeku gradi nakon 41 godine, istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Posljednja nova osnovna škola izgrađena je 1985. godine, također u Retfali. Nova škola imat će više od 4.000 četvornih metara, 17 učionica s kabinetima, kuhinju, blagovaonicu, dvije sportske dvorane, vanjsko igralište, atletske sadržaje i solarnu elektranu. Završetak radova predviđen je za 1. prosinca 2027. godine.

– Drago mi je da smo danas u Retfali, na jednom povijesnom danu, ne samo za Retfalu nego i za grad Osijek – rekao je gradonačelnik Radić.

Istaknuo je kako Grad Osijek provodi najveći investicijski ciklus u osnovnom školstvu, vrijedan 60 milijuna eura, koji uz novu školu obuhvaća dogradnju pet osnovnih škola i izgradnju 14 školskih sportskih dvorana, s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave u svim osječkim školama.

Podsjetio je i na besplatne radne bilježnice i pribor za više od 7.000 osnovnoškolaca, sufinanciranje produženog boravka i pomoćnika u nastavi te istaknuo kako Osijek izdvaja najviše sredstava po osnovnoškolskom učeniku u Hrvatskoj.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je kako početak izgradnje nove škole predstavlja važan dan za Retfalu i Osijek te potvrđuje snažno partnerstvo gradova, Županije i Vlade Republike Hrvatske.

– Velike su investicije, zaista, na području Grada Osijeka. Ovi prizori koje vidimo iza nas – bager, ali diljem Grada Osijeka gotovo na svakom koraku vi možete vidjeti i bagere i kranove – dakle, gradi se i radi se na sve strane – poručila je županica Tramišak.

Naglasila je važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i jednosmjensku nastavu te podsjetila na izgradnju osječke I. gimnazije u Retfali, koju pohađa više od 700 učenika. Istaknula je i nastojanja Grada i Županije u stvaranju uvjeta za ostanak i povratak mladih obitelji, navodeći kako je od početka školske godine u osnovne i srednje škole upisano 90 djece povratnika, a u predškolske programe njih 58.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Retfala Marko Eljuga zahvalio je gradonačelniku Radiću i županici Tramišak na ulaganjima, istaknuvši kako će nova škola rasteretiti postojeće osnovne škole Retfala i Ivana Filipovića te omogućiti jednosmjensku nastavu i kvalitetnije uvjete obrazovanja.

Govoreći o razvoju Retfale, gradonačelnik Radić najavio je skoru rekonstrukciju Strossmayerove ulice, vrijednu više od 50 milijuna eura, koja će postati zelena avenija s uređenom prometnom i komunalnom infrastrukturom, biciklističkom stazom i drvoredom. Najavio je i produžetak promenade do stadiona NK Osijek, uz hortikulturno uređenje i bez sječe šuma na Pampasu, u sklopu projekta vrijednog više od osam milijuna eura koji se priprema s Hrvatskim vodama. Podsjetio je i na obnovu sedam retfalačkih ulica kroz projekt Osijek 4, vrijednu osam milijuna eura.

Posebno je zahvalio djeci i roditeljima koji su sudjelovali u obilježavanju početka radova, naglasivši kako se škola gradi upravo zbog budućih generacija.

Crtež djece iz dječjih vrtića Sunčica i Jelenko na kojega su uz djecu svoja imena ispisali gradonačelnik i županica spremljen je u vremensku kapsulu koja je ugrađena u temelje nove škole.

– Upravo je ovo generacija djece koja će biti prva generacija u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, i to će njima definitivno biti jedna životna uspomena. Oni su temelj buduće škole, oni su razlog zašto gradimo ovu školu, jer bez djece škola je samo obična zgrada – zaključio je gradonačelnik Radić.