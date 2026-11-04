Osijek dobiva novi fakultet: Spajaju se biologija, fizika i kemija

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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku priprema osnivanje novog Prirodoslovnog fakulteta, u koji bi se trebali objediniti Odjel za biologiju, Odjel za fiziku i Odjel za kemiju. Ako svi potrebni postupci budu završeni prema planu, novi fakultet s radom bi trebao započeti u akademskoj godini 2027./2028.

Odluku o osnivanju Prirodoslovnog fakulteta Senat Sveučilišta donio je 15. srpnja, a za privremenu dekanicu na mandat od godinu dana imenovana je izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić.

Kako je pojasnila, proces je već odmaknuo od početnih odluka i trenutačno se radi na uspostavi funkcionalne institucije. Privremeni Statut fakulteta donesen je 10. rujna, nakon čega je dobio pozitivno mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja te suglasnost Senata. Fakultet je u međuvremenu upisan i u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku, čime je pravno postao samostalna ustanova.

Ipak, pred novom upravom još je važan posao. Fakultet mora proći postupak inicijalne akreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a za to se priprema potrebna dokumentacija.

Očekuje se da će integracija triju sveučilišnih odjela biti pravodobno završena kako bi Prirodoslovni fakultet akademsku godinu 2027./2028. dočekao u punom sastavu.