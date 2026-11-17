Nova učionica i moderna kuhinja: Obnovljena Osnovna škola Đakovački Selci

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Rekonstruiranu Osnovnu školu Đakovački Selci obišla je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak sa suradnicima. Osnovna škola u Đakovačkim Selcima uspješno je prošla rekonstrukciju kojom su osigurani uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave od početka ove školske godine. Riječ je o jednom od prvih završenih projekata u sklopu velikog investicijskog ciklusa Osječko-baranjske županije usmjerenog na dogradnju i modernizaciju osnovnih škola. Tijekom obilaska škole, županica Osječko-baranjske županije istaknula je važnost ovog ulaganja za učenike, roditelje i nastavnike.

– Školu pohađa nešto više od 100 djece, a rekonstrukcijom smo osigurali još jednu učionicu pa učenici od početka ove nastavne godine nastavu pohađaju u jednoj smjeni. Time se otvara prostor za izvannastavne aktivnosti, kvalitetnije kreiranje slobodnog vremena te više vremena za obitelj, sport i ostale aktivnosti. Također nam je drago što smo uspjeli modernizirati kuhinju s pripadajućom blagovaonicom – naglasila je županica.

Ovo je jedna od prvih škola uspješno završenih u sklopu velikog investicijskog ciklusa dogradnje i rekonstrukcije osnovnih škola s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave diljem Osječko-baranjske županije.

– Čestitam ravnateljici i cijelom kolektivu na vođenju škole i aktivnostima koje provode za djecu. Vjerujem da će im ova investicija olakšati upravljanje školom te dodatno unaprijediti i modernizirati nastavni proces – istaknula je županica Nataša Tramišak.

Vrijednost ovog ulaganja iznosi gotovo 200.000 eura, a projekt je proveden uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Vlade Republike Hrvatske, sredstava iz fondova Europske unije te županijskog proračuna.

Zadovoljstvo novim uvjetima rada izrazila je i ravnateljica škole Mirta Denić, naglasivši kako su prenamjenom dvaju kabineta dobili novu učionicu i modernu kuhinju, dok uskoro očekuju i novu opremu za blagovaonicu. – Školu trenutačno pohađa 101 učenik, no imamo najave povratka nekoliko obitelji iz Njemačke i Austrije u idućim školskim godinama te se nadamo nastavku tog pozitivnog trenda. Organizacija nastave sada je puno jednostavnija jer nam popodnevni dio dana ostavlja prostora za izvannastavne aktivnosti – kazala je ravnateljica dodavši da će se, uz potporu Županije, prijaviti na poziv Ministarstva za podršku izvannastavnim aktivnostima kao pripremu za cjelodnevnu školu.