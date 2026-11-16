Kako svemir može pomoći učenicima da zavole fiziku? Odgovor stiže iz Osijeka

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Može li astronomija potaknuti učenike da zavole fiziku i prirodoslovlje? Upravo je to jedna od ideja vodilja Teacher Training Programa (TTP), čiji je prvi dan održan u subotu, 14. studenoga 2026, u Osijeku. Program je okupio tridesetak nastavnika različitih nastavnih predmeta koji žele astronomske sadržaje uključiti u svoju nastavu i učenicima približiti znanost kroz istraživanje, praktične aktivnosti i kreativno učenje.

Astronomija je jedno od područja znanosti koje posebno privlači pozornost djece i mladih. Pitanja o Suncu, Mjesecu, planetima i svemiru prirodno pobuđuju znatiželju, a upravo ta znatiželja može biti prvi korak prema razumijevanju fizike i drugih prirodoslovnih disciplina. Stoga je cilj programa nastavnicima ponuditi konkretne aktivnosti i metode kojima astronomiju mogu povezati s različitim nastavnim predmetima, neovisno o tome poučavaju li fiziku ili neko drugo područje.

Tijekom prvoga dana sudionici su započeli s inspirativnim i edukativnim izlaganjem doc. dr. sc. Jelene Strišković, koja je osvijestila sve nas kako se broj pomrčine Sunca i Mjeseca zapravo ne razlikuje, što nam je dokazala i samom geometrijom i fizikalnim zakonima bez ijedne formule. Nastavak je slijedio kroz niz interaktivnih radionica istraživanja nastanka pomrčina Sunca, koristeći modele i praktične aktivnosti za razumijevanje astronomskih pojava. Radionica „Sun in a Box – Sunce u kutiji” omogućila je istraživanje naše najbliže zvijezde, dok su se kroz astrofotografiju sudionici upoznali s mogućnostima povezivanja astronomskih opažanja i suvremenih tehnologija.

Posebna vrijednost programa upravo je u tome što okuplja nastavnike različitih predmeta, pokazujući da astronomija može biti zajednička polazišna točka za interdisciplinarno učenje. Kroz istraživačke aktivnosti učenici ne usvajaju samo znanstvene činjenice, nego razvijaju sposobnost opažanja, postavljanja pitanja, provjeravanja pretpostavki, kritičkog razmišljanja i donošenja zaključaka na temelju dokaza.

„Svemir je jedna od tema koja gotovo svakog učenika potiče na postavljanje pitanja. Upravo tu znatiželju želimo iskoristiti kako bismo učenicima približili fiziku i pokazali da ona nije samo skup formula, nego način razumijevanja svijeta koji nas okružuje. Posebno nas veseli što su se programu pridružili nastavnici različitih predmeta jer time astronomija postaje most između različitih područja znanja”, ističe Ivana Štibi, predsjednica Udruge fizičara Osijek i predavačica na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Program organizira EDU-SPACE, uz sudjelovanje Međunarodne astronomske unije (IAU) i njezina Ureda za astronomsko obrazovanje (OAE), a suorganizatori su Udruga fizičara Osijek (UFOs) i Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ovakvim aktivnostima organizatori i suorganizatori nastoje pridonijeti osnaživanju nastavnika za primjenu istraživačkih i interdisciplinarnih pristupa poučavanju te potaknuti interes učenika za fiziku i prirodoslovlje. Astronomija pritom postaje mnogo više od promatranja nebeskih tijela – ona je prilika da učenici kroz vlastita pitanja i istraživanja otkrivaju zakonitosti prirode.

Teacher Training Program nastavlja se 8. i 9. siječnja 2027. godine u Osijeku, kada sudionike očekuju nove radionice o svjetlosti, teleskopima, spektrima zvijezda, promatranju Mjeseca, meteorima i raketama.

Cilj je da stečena znanja, iskustva i ideje ne ostanu samo dio stručnog usavršavanja, nego da pronađu svoje mjesto u učionicama i potaknu nove generacije učenika na istraživanje svijeta i svemira.