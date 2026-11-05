Vukovar se sprema za 35. obljetnicu: Evo tko će ove godine predvoditi Kolonu sjećanja

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Vukovar će i ove godine nizom komemorativnih, vjerskih i kulturnih događanja obilježiti Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2026., a središnji program održat će se od 17. do 20. studenoga. Ovogodišnja 35. obljetnica nosi poruku „Hrabrost, žrtva, sloboda“, uz tradicionalni slogan „Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta“.

Najveća posebnost ovogodišnje Kolone sjećanja, koja će se održati 18. studenoga, bit će to što će je, uz hrvatske branitelje, predvoditi oko 70 djelatnika ratne vukovarske bolnice – liječnika, medicinskog i tehničkog osoblja koji su tijekom tromjesečne opsade spašavali živote ranjenika i civila. Program će započeti u 10 sati u krugu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“, nakon čega će sudionici krenuti na 5,5 kilometara dug put do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Ondje će biti položeni vijenci i služena sveta misa.

Obilježavanje će započeti već 17. studenoga molitvom za vukovarske žrtve, dok će 19. studenoga biti odana počast žrtvama Borova naselja. Dan poslije program je posvećen žrtvama srpskog koncentracijskog logora Velepromet i masovne grobnice Ovčara, gdje će se održati komemoracija i sveta misa. Brojni popratni sadržaji održavat će se od 6. do 21. studenoga.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček pozvao je građane iz Hrvatske i inozemstva da obljetnicu obilježe dostojanstveno, bez političkih prepirki i politizacije žrtve. Pritom je upozorio i na još uvijek neriješeno pitanje nestalih osoba. Vukovar, kako je istaknuo, traga za više od 300 svojih sugrađana te očekuje konkretnu suradnju Srbije i dostavljanje dokumentacije koja bi pomogla u njihovu pronalasku. Otvorio je i pitanje ratne odštete za više od 5000 osoba koje su tijekom Domovinskog rata prošle kroz srpske logore.

Povodom obljetnice Grad Vukovar donio je i odluke kojima se 17. i 18. studenoga proglašavaju danima komemorativne manifestacije. Prigodna prodaja na štandovima, kioscima i drugim prodajnim mjestima na otvorenom bit će dopuštena od 7 do 24 sata.

Ugostiteljskim objektima iz skupina restorani i barovi odobreno je produljeno radno vrijeme do 4 sata ujutro, i to 17., 18. i 19. studenoga. Pritom su ugostitelji dužni osigurati poštivanje javnog reda i mira, propisa o buci te dostojanstveno obilježavanje Dana sjećanja.