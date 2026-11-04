Radić najavio ovogodišnji Advent: Povoljnije cijene hrane i pića

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Povodom danas objavljenog javnog poziva Turističke zajednice grada Osijeka za zakup sajamskih kućica na Adventu u Osijeku 2026., gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je dvije mjere: niži zakup uz obveznu ponudu dijela proizvoda po ograničenim cijenama te dodatnu pogodnost za tradicionalna jela i regionalne proizvode.

Zakup ugostiteljske kućice na Trgu Svetog Trojstva iznosi 3.500 eura, odnosno 500 eura ili 12,5 posto manje nego lani. Prema uvjetima poziva, ugostitelji moraju ponuditi najmanje dva odabrana pića po propisanim ograničenim cijenama, a oni koji poslužuju hranu i najmanje jedan proizvod s popisa. Primjerice, kuhano vino ili čaj do dva eura, hot dog ili langošicu do tri eura, a fritule do 3,00 eura. Ostali dio ponude oblikuju samostalno. Prema usporedbi s prošlogodišnjom ponudom, maksimalne cijene dijela odabranih proizvoda ostaju na istoj razini ili su niže. Cilj je da osnovna adventska ponuda bude konkurentna i u odnosu na cijene koje se objavljuju za adventska događanja u drugim hrvatskim gradovima.

„Želimo da obitelji i prijatelji mogu doći u Tvrđu, počastiti se i uživati u blagdanskoj večeri. Nismo samo tražili od ugostitelja pristupačnije cijene. Smanjenjem zakupa i sami dajemo konkretan doprinos da dio ponude bude povoljniji. Pritom nismo smanjivali sredstva za blagdansku rasvjetu, koncerte i ostale sadržaje koji privlače posjetitelje u Tvrđu i stvaraju publiku i za naše ugostitelje.”, izjavio je gradonačelnik Ivan Radić.

Druga mjera omogućuje dodatnih 500 eura umanjenja zakupa ugostiteljima koji ponude najmanje jedno tradicionalno jelo Osijeka, Slavonije ili Baranje i još jedan prehrambeni proizvod ili piće dokazivog regionalnog podrijetla. Takav zakup iznosi 3.000 eura, odnosno 25 posto manje od prošlogodišnjih 4.000 eura.

„Naš Advent treba imati i okus našega kraja. Želimo da se uz poznate blagdanske mirise osjete i jela koja pamtimo s obiteljskih stolova. Ali na to ne možemo natjerati naše ugostitelje, možemo ih probati motivirati. Zato ne govorimo samo o važnosti domaćih proizvoda – za njihovu zastupljenost nudimo konkretnu pogodnost”, poručio je Radić.

Advent počinje 28. studenoga koncertom Petra Graše na Trgu Svetog Trojstva. Ove godine na istom trgu ostajemo sve do zajedničkog dočeka Nove 2027. godine uz Giuliana i Diktatore te Gršu. Za razliku od prijašnjih godina, sada se slavlje ne seli: kućice, ponuda hrane i pića te toplo blagdansko ozračje ostaju dio novogodišnje večeri. Građani će tako moći doći ranije i provesti cijelu večer zajedno.

„Tvrđa će i ove zime biti naša zajednička dnevna soba, mjesto susreta, druženja i lijepih blagdanskih trenutaka. Ove godine prvi put nakon Adventa i doček Nove godine organiziramo na istom trgu, među kućicama, uz glazbu, hranu i piće. Tako će se građani moći okupiti ranije, provesti večer s obitelji i prijateljima te u toplom blagdanskom ozračju zajedno dočekati 2027. godinu”, poručio je gradonačelnik Ivan Radić.

Detalji javnog poziva dostupni su na www.tzosijek.hr. Cjelovit adventski program Turistička zajednica predstavit će zasebno.