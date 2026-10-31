Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježen blagdan Svih svetih i Dušni dan

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Povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana izaslanstvo Osječko-baranjske županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak, zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, izaslanstva Ministarstva branitelja, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te predstavnici braniteljskih i ostalih udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su vijence i zapalili svijeće kod Kapelice Kraljice Mira, a potom i na Centralnom groblju kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata.

– Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana, položili smo vijence i upalili svijeće ovdje kod kapelice Kraljice Mira te na Centralnom groblju. Time smo se prisjetili svih svojih najmilijih, ali i svih sugrađana koji su tijekom povijesti ostavili neizbrisiv trag u našem kraju. Naravno, sjećamo se i Domovinskog rata, svih naših hrvatskih branitelja te svih nevinih žrtava stradalih za Hrvatsku. Dužni smo ih se i na ovaj dan prisjećati, kao i svega onoga što su učinili kako bismo mi danas živjeli u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Svih onih koji su kroz povijest dali važan doprinos stvaranju naše Hrvatske, naše županije i našega grada, i njih se na ovaj dan s posebnim pijetetom sjećamo i odajemo im duboko poštovanje – kazala je županica.

Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin kazao je kako se ovom prigodom prisjećaju svih najmilijih koji više nisu s nama. – Posebnu počast i poštovanje odajemo onima kojima dugujemo svoju slobodu – hrvatskim braniteljima koji su dali živote u obrani suvereniteta naše domovine. Danas želimo upaliti svijeću i položiti vijenac ponajprije za one kojih se nema tko drugi prisjetiti. Mnogi pali hrvatski vitezovi bili su toliko mladi da nisu stigli zasnovati vlastite obitelji, a mnogima danas više nisu živi ni roditelji. Upravo njima, koji nemaju nikoga da za njih zapali svijeću, izražavamo vječnu zahvalnost. Žrtvovali su ono najvrijednije – svoje živote – za našu slobodu i domovinu Hrvatsku – dodao je Vulin.