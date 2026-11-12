KUD Josipovac obogatio fundus novim narodnim nošnjama i obućom

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KUD “Josipovac” uspješno je proveo projekt pod nazivom Nabava nošnjikojemu je osnovni cilj bio dopuniti komplete narodne nošnje radi vjerodostojnog i kvalitetnog izvođenja tradicijske pjesme, plesova i običaja te očuvanja i promoviranja slavonske kulturne baštine odnosno kulturnog identiteta Slavonije te promoviranja folklora i slavonske baštine. Stvoreni su preduvjeti za kvalitetnu provedbu kulturnog programa koji se temelji na tradicijskoj baštini koja je dio hrvatske kulturne baštine i čimbenik je lokalnog, regionalnog i nacionalnog kulturnog identiteta pa je zaštita i očuvanje tog identiteta od ključnog nacionalnog interesa. Osnova vizualnog doživljaja i umjetničkog dosega u nastupima svakako je i u bogatstvu narodnih nošnji, stoga su nošnje u osnovi, korištene u nastupima, one koje predstavljaju tradicijsku kulturu.

Rezultat provedenog projekta je nabavljena nova oprema, 5 komada ženskih reklji i 5 komada muških reklji proizvođača D&D pletenina Đakovo, 5 pari ženskih opanaka, 5 pari muških opanaka i 8 pari muških čizama proizvođača Kruh-Vuk d.o.o. Ivanić Grad. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.985,54 eura u čemu sufinanciranje Grada Osijeka iznosi 66,99 %, Osječko-baranjske županije 13,4 % te vlastitih sredstava s 19,61 %.

Provedba projekta doprinosi ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka u 2026. godini u programskom području 2.7. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM i u u skladu je s Posebnim ciljem 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana Strateškog cilja 4. Zdrav, aktivan i kvalitetan život Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Suradnica u projektu bila je Suzana Smiljan a voditelj projekta Marko Perković.