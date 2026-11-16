Knjige na dobrom glasu: Izvori za kvizove – za igrače i sastavljače

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Kako se pripremiti za kviz? To će pitanje postaviti veterani pub-kviz scene jednako često kao i novi igrači. Čak i kvalitetni sastavljači pitanjâ nerijetko ostanu bez inspiracije. A u tom slučaju GISKO može pomoći s mnogo potencijalnih izvora znanja od kojih ćemo predstaviti tek nekoliko naslova za ilustraciju. Nakon kratkog predstavljanja svake knjige, moći ćete vidjeti i po jedno pitanje iz svake, barem za razbibrigu.

Leksikon nobelovaca 1901-2002

Leksikon nobelovaca daje potpun pregled dobitnikâ Nobelove nagrade od 1901. do 2002., organiziran prema područjima dodjele, unutar kojih su dobitnici poredani prema godini u kojoj su dobili nagradu. Osim samog popisa, u knjizi možemo pronaći kratak životopis dobitnika, te zanimljivosti i početak dodjeljivanje same nagrade.

Pitanje: Koji je međunarodni odbor/organizacija koju je osnovao Henry Dunant osvojio/la Nobelovu nagradu za mir rekordna tri puta, i to 1917., 1944. te jubilarnu za 100 godina rada 1963.?

Josip Dujmović: 1001 najluđi svjetski i ex-yu rock biser

Esma Redžepova imala je preko 300 šarenih turbana, ali i odgojila 47 napuštene djece. Bob Marley, strastveni navijač nogometnog kluba Santos iz Brazila, izjavio je da “tko ga želi upoznati, morat će odigrati utakmicu protiv njega i Wailersa“. A Leo Fender, tvorac istoimenog kultnog brenda gitara, istu nikad nije naučio svirati! Ostalih 998 bisera možete pronaći u ovom vrhunskom glazbeno-popkulturnom djelu.

Pitanje: U koje je ime preimenovana hrvatska rock grupa ‘Ciferšlus’ nakon što im se 1977. pridružio današnji frontmen? Danas je rock grupa jedna od najpopularnijih na našim prostorima, a ime su pronašli u br. 99 stripa Alan Ford, gdje grupa TNT dolazi u istoimenu građevinu.

Nogomet: Povijest svjetskih nogometnih prvenstava

Čak i najveći nogometni znalci u ovoj knjizi mogu pronaći nešto novo. Sva svjetska prvenstva, od Urugvaja 1930. do Katara 2022., analizirana su zajedno sa statistikama, igračima i zanimljivostima vezanima uz pojedine utakmice, ali i cjelokupna prvenstva. Za eksperte, uvodni dio sadrži pregled povijesti nogometa na našim prostorima, kao i kontekst stvaranja svjetske nogometne federacije.

Pitanje: Što se prvi put dogodilo na utakmici Meksiko – SSSR 1970., a uključivalo je dva sovjetska igrača, Pusača i Srebrjanikova?

Ranko Munitić: Strip, deveta umjetnost

Rijetki naslovi ovoliko iscrpno istražuju strip kao umjetnost, istovremeno dajući pregled najbitnijih primjera stripa kroz njegovu dugogodišnju povijest. Osim vrijednosti kao stručne literature, ljubiteljima stripa i umjetnosti općenito može biti vrlo vrijedan naslov za traženje novih kultnih naslova.

Pitanje: Koji Luppisov i Whiteheadov riječki izum možemo pronaći u naslovu Bernetova i Abulijeva stripa s njujorškim gangsterom Lucom Torellijem kao protagonistom?

Umjetnost: vodič kroz povijest i djela

Prema tradicionalnoj definiciji, povijest počinje pisanom riječi, 3 tisuće godina prije nove ere, dok su pećinske slike iz Altamire barem 12 tisuća godina starije. S obzirom na toliki vremenski period, nije čudno da se umjetnost u svim svojim oblicima stvarala, mijenjala i nestajala kroz različite epohe, a napraviti jednostavan pregled djeluje oksimoronski. Upravo je to napravljeno kroz ovu knjigu, koja s više od 500 stranica i više od 1000 ilustracija daje pregled važnijih djela, perioda umjetnosti i umjetnika. Od špiljskih crteža, grčkih kipova, preko renesanse i baroka, do digitalne i konceptualne umjetnosti, u ovoj knjizi zbilja možemo pronaći skoro sve.

Pitanje: Koju morsku pojavu možemo pronaći na najpoznatijem Hokusaijevom drvorezu iz 19. stoljeća?