Imate dobru fotografiju? Osječko-baranjska županija poziva na natječaj

Osječko-baranjska županija otvorila je fotonatječaj „Najljepši prizori Osječko-baranjske županije“ koji će biti otvoren sve do 18. studenoga ove godine.
Fotografiju mogu prijaviti svi zainteresirani, nema dobnih niti teritorijalnih ograničenja, a jedini je uvjet da je fotografija nastala na području Osječko-baranjske županije.
Cilj fotonatječaja je pokazati ljepotu i jedinstvenu raznolikost Osječko-baranjske županije.
Opći uvjeti natječaja:
- Sudionici natječaja mogu biti svi zainteresirani fotoamateri i profesionalci bez obzira na dob;
- Zadatak natječaja je fotografiranje najljepših dijelova Osječko-baranjske županije: bioraznolikosti, rijeka, parkova, dvoraca, manifestacija i dr.;
- Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;
- Dopušteni format je JPG; prijavljene fotografije moraju imati najmanje 8 milijuna piksela (8 MP);
- Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom i mobitelom;
- Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora te lokacija koja se nalazi na fotografiji;
- Fotografije trebaju biti u vodoravnome formatu zbog izgleda kalendara;
- Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;
- Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;
- Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografija dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja; bez upotrebe umjetne inteligencije;
- Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;
- Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Osječko-baranjske županije;
Krajnji rok za slanje fotografija je 18. studenoga 2026. godine na mail: [email protected].