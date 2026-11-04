Imate dobru fotografiju? Osječko-baranjska županija poziva na natječaj

  • 4 studenoga, 202613:38
  • Autor: Redakcija 031

Osječko-baranjska županija otvorila je fotonatječaj „Najljepši prizori Osječko-baranjske županije“ koji će biti otvoren sve do 18. studenoga ove godine.

Fotografiju mogu prijaviti svi zainteresirani, nema dobnih niti teritorijalnih ograničenja, a jedini je uvjet da je fotografija nastala na području Osječko-baranjske županije.

Cilj fotonatječaja je pokazati ljepotu i jedinstvenu raznolikost Osječko-baranjske županije.

Opći uvjeti natječaja:

  • Sudionici natječaja mogu biti svi zainteresirani fotoamateri i profesionalci bez obzira na dob;
  • Zadatak natječaja je fotografiranje najljepših dijelova Osječko-baranjske županije: bioraznolikosti, rijeka, parkova, dvoraca, manifestacija i dr.;
  • Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;
  • Dopušteni format je JPG; prijavljene fotografije moraju imati najmanje 8 milijuna piksela (8 MP);
  • Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom i mobitelom;
  • Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora te lokacija koja se nalazi na fotografiji;
  • Fotografije trebaju biti u vodoravnome formatu zbog izgleda kalendara;
  • Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;
  • Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;
  • Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografija dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja; bez upotrebe umjetne inteligencije;
  • Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;
  • Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Osječko-baranjske županije;

Krajnji rok za slanje fotografija je 18. studenoga 2026. godine na mail: [email protected].

Imate dobru fotografiju? Osječko-baranjska županija poziva na natječaj Foto: Osijek031.com/Arhiv

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