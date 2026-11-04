Imate dobru fotografiju? Osječko-baranjska županija poziva na natječaj

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Osječko-baranjska županija otvorila je fotonatječaj „Najljepši prizori Osječko-baranjske županije“ koji će biti otvoren sve do 18. studenoga ove godine.

Fotografiju mogu prijaviti svi zainteresirani, nema dobnih niti teritorijalnih ograničenja, a jedini je uvjet da je fotografija nastala na području Osječko-baranjske županije.

Cilj fotonatječaja je pokazati ljepotu i jedinstvenu raznolikost Osječko-baranjske županije.

Opći uvjeti natječaja:

Sudionici natječaja mogu biti svi zainteresirani fotoamateri i profesionalci bez obzira na dob;

Zadatak natječaja je fotografiranje najljepših dijelova Osječko-baranjske županije: bioraznolikosti, rijeka, parkova, dvoraca, manifestacija i dr.;

Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;

Dopušteni format je JPG; prijavljene fotografije moraju imati najmanje 8 milijuna piksela (8 MP);

Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom i mobitelom;

Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora te lokacija koja se nalazi na fotografiji;

Fotografije trebaju biti u vodoravnome formatu zbog izgleda kalendara;

Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;

Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografija dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja; bez upotrebe umjetne inteligencije;

Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;

Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade mogu objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Osječko-baranjske županije;

Krajnji rok za slanje fotografija je 18. studenoga 2026. godine na mail: [email protected].