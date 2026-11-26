[FOTO] WineOS osvojio Zagreb! Ella Dvornik, Maja Šuput i poznata lica uživali u tajnoj degustaciji

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Ima li bolje lokacije za predstaviti vino i delicije koje u siječnju “ožive” istok Hrvatske od kazališnih dasaka u središtu Zagreba? Ako je suditi prema gostima prve zagrebačke Tajne degustacije vina, kazalište Kerempuh bilo je pun pogodak. Na “daskama koje život znače” s najboljim vinima prošlogodišnjih WineOS-a prema ocjeni publike, susreli su se glumci, pjevači, televizijska lica, influenceri, urednici i novinari, marketinški i komunikacijski stručnjaci.

Zagrebački Kerempuh na jednu je večer zamijenio kazališne predstave vinskom pričom s istoka Hrvatske i tako najavio najveći vinski sajam istočne Hrvatske WineOS 12., koji se održava 15. i 16. siječnja 2027. godine u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije.

Posebno je bilo uzbudljivo na mjestu okupljanja u Ilici jer je lokacija samog događaja do zadnjih minuta bila tajna. Tek po dolasku, otkrili su da će večer provesti upravo na pozornici Kerempuha uz vina, slavonske delicije i društvo koje se u takvom sastavu rijetko okuplja.

Ella Dvornik je istaknula kako je upravo Tajna degustacija WineOS-a u Zagrebu jedan od top tri događaja koje je ikada posjetila, a svoje oduševljenje podijelila je i televizijska voditeljica Anita Martinović.

– Kao što vidite, družimo se u prekrasnom Kerempuhu, pijuckamo odlična vina, uživamo u hrani i druženju i jedva čekam nastavak, u puno većem opsegu, u Osijeku – rekla je Martinović.

Umjesto klasične promocije sajma, WineOS je u Zagreb donio djelić atmosfere koja Osijek svakog siječnja pretvara u mjesto susreta vinara, vinskih profesionalaca, gastronoma i ljubitelja vina. Posebnost degustacije bio je izbor vina iz programa People’s Choice s 10. i 11. izdanja WineOS-a. Uzvanici su imali priliku kušati vina koja su se istaknula na prethodnim izdanjima sajma, od pjenušaca i rosé vina do bijelih i crnih vina te crnog pjenušca.

– Moram priznati da inače ne pijem vina, ali sve što sam večeras kušao bilo je odlično. Vjerujem da tome doprinosi i ambijent Kerempuha, ali i izvrsna ekipa i atmosfera. Ova tajna degustacija zaista je pun pogodak – rekao je mladi pjevač Tomislav Marić – Toma.

Slične dojmove podijelila je i glumica Lidija Penić Grgas, koja u Osijek planira povesti i ekipu sa seta hit hrvatske serije “Divlje pčele”.

– Inače ne pijem vina, ali ova koja ste izabrali za nas zaista su me oduševila. Veselim se što ću s kolegama iz serije Divlje pčele, a večeras je ovdje sa mnom i Ivan Barišić, posjetiti Osijek i uživati na 12. izdanju WineOS-a. Ova tajna degustacija u Zagrebu odlična je pozivnica svima nama koji još nismo imali priliku doživjeti atmosferu osječkog vinskog sajma – rekla je mlada glumica.

Na pozornici su se tako, umjesto uobičajenih kazališnih dijaloga, izmjenjivali komentari o vinskim sortama, okusima, mirisima i iznenađenjima koja su pojedina vina priredila gostima. A sudeći prema reakcijama, WineOS je ispunio misiju s kojom je i stigao u Zagreb. Pozivnice za 12. izdanje sajma uputili su svi koji su kušali nagrađena vina.

– Bilo nam je prekrasno na ovom zagrebačkom izdanju WineOS-a u Kerempuhu i vjerujem da će 15. i 16. siječnja u Osijeku biti spektakularno. Sve što smo večeras kušali od nagrađenih vina bilo je izvrsno, baš kao i društvo i atmosfera – izjavila je Bojana Gregorić Vejzović.

– Dođite na WineOS! Kao višegodišnji sudionik ovog vrhunskog sajma vina i zabave garantiram da se isplati biti u siječnju u Osijeku. Uvijek je to dobar provod, puno humora, dobre energije i još boljih vina – poručio je Kotiga.

– Došla sam na ovu prvu zagrebačku tajnu degustaciju jer ekipa WineOS-a zaista odlično priprema sve što rade. Idealno je što se WineOS održava u siječnju, najdepresivnijem mjesecu u godini, pa podigne atmosferu i napravi odličnu zabavu u Osijeku – komentirala je Kotigina kolegica Morana Zibar.

Osijek je došao u Zagreb i ako je suditi prema reakcijama gostiju Tajne degustacije, time je poslao najbolju pozivnicu za 15. i 16. siječnja kada će se atmosfera koja je dominirala pozornicom Kerempuha preseliti u prostor Gospodarskog centra u Osijeku i to tijekom dva dana. Za sve koji nikad nisu bili u Osijeku, WineOS je idealna prilika da posjetite istok Hrvatske.

– Iz prve ruke mogu reći da je ovaj događaj jako zabavan. Atmosfera je odlična, uživamo u gastronomiji istoka Hrvatske i kušamo izvrsna vina. Ovo je zaista sjajna najava onoga što nas čeka u siječnju, a to je 12. izdanje WineOS-a – rekla je Maja Šuput.

Nakon prve zagrebačke tajne degustacije, vinska se priča vraća ondje gdje je i počela – u Osijek. Pred nama je i osječka Tajna degustacija nakon koje slijedi WineOS u svom 12. izdanju, bogatiji za nekoliko novih pozicija za izlagače, više pozornica, novih radionica i drugih iznenađenja zbog kojih Osijek u siječnju postaje središte hrvatske vinske priče.