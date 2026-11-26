Black Friday, blagdanski ugođaj i najava prosinačkih događanja u Portanovi

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Sutra nas u Portanovi očekuje Black Friday, dan odličnih popusta i posebnih pogodnosti koje su za posjetitelje pripremile brojne trgovine. Koje trgovine su pripremile kakve popuste – provjerite na web stranici Portanove.

Black Friday sa sobom donosi i pojačan promet, stoga ovom prilikom podsjećamo posjetitelje na mogućnost korištenja novog smjera izlaska iz Portanove.

Otvorena je nova prometnica koja omogućuje izravan izlaz s parkirališta Portanove na Svilajsku ulicu, prema Strossmayerovoj. Riječ je o dodatnoj mogućnosti izlaska kojom posjetitelji mogu izbjeći čekanje na dosadašnjem izlazu prema kružnom toku, osobito u vrijeme pojačanog prometa.

Nova prometnica namijenjena je isključivo izlasku iz Portanove, a kako biste se što lakše snašli, pripremljena je i pregledna karta nove prometne rute.

Dobrovoljno darivanje krvi – subota, 28. studenoga, od 16 do 19 sati

I ove subote u Portanovi će se održati redovita akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek jednom mjesečno organiziraju ovu plemenitu akciju u prostoru na 2. katu Portanove, preko puta MOOD Bara.

Odvojite malo vremena i učinite veliko djelo – vaša odluka može nekome spasiti život.

Blagdani su stigli u Portanovu!

Portanova je zablistala u božićnom ruhu! Blagdanske dekoracije, svjetlucavi ukrasi i čarobni božićni ambijent najavljuju najljepše razdoblje u godini.

A s blagdanima u Portanovu stižu i brojna darivanja, iznenađenja i zabavne aktivnosti za sve generacije.

Što je sve Portanova pripremila ove godine, otkrivamo uskoro, a za sada donosimo kratku najavu prvih prosinačkih događanja:

– Adventska nagradna igra – od utorka, 1. prosinca

– Portastična srijeda – srijeda, 2. prosinca

– Sveti Nikola u Portanovi – nedjelja, 6. prosinca

Portanova radi ove nedjelje

A kako biste imali dovoljno vremena za blagdansku kupovinu i odabir poklona za svoje najdraže, podsjećamo vas da su sve nedjelje do kraja godine u Portanovi radne.

Produženo radno vrijeme trgovina dm i Müller u prosincu

Tijekom prosinca trgovine dm i Müller u Portanovi radit će od 9 do 21 sat, kako bi posjetiteljima omogućile još više vremena za blagdansku kupovinu.

Vidimo se u Portanovi!